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المجموعة العربية في الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة
المجموعة العربية في الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة
طالبت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بفتح تحقيق دولي مستقل، حول مقتل الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:16+0000
2022-05-12T14:16+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وصرح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بأن المجموعة أكدت في بيان لها، بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في اغتيال الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة بالرصاص، بحسب "فرانس برس".وأوضح منصور في تصريحات صحفية، أن "المجموعة العربية في نيويورك تبنّت إعلانا يدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لسلطات الاحتلال الإسرائيلية وطالبت بتحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة".وأضاف: "كذلك طالبت المجموعة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة أمام القضاء".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح أمس الأربعاء، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة "القدس"، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الاتحاد-الأوروبي-يبدي-استعداده-للمشاركة-في-تحقيق-مستقل-حول-مقتل-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-1062142998.html
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أخبار فلسطين اليوم

المجموعة العربية في الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

14:16 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Mariem kdiraنقابة الصحفيين التونسيين تنظم وقفة تضامنية تنديدا بمقتل شيرين أبو عاقلة
نقابة الصحفيين التونسيين تنظم وقفة تضامنية تنديدا بمقتل شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Mariem kdira
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طالبت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بفتح تحقيق دولي مستقل، حول مقتل الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.
وصرح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بأن المجموعة أكدت في بيان لها، بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في اغتيال الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة بالرصاص، بحسب "فرانس برس".
الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قناة الجزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للمشاركة في تحقيق مستقل حول مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
11:54 GMT
وأوضح منصور في تصريحات صحفية، أن "المجموعة العربية في نيويورك تبنّت إعلانا يدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لسلطات الاحتلال الإسرائيلية وطالبت بتحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة".
وأضاف: "كذلك طالبت المجموعة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة أمام القضاء".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح أمس الأربعاء، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وذكرت الوزارة أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة "القدس"، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.
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