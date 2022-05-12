https://arabic.sputniknews.com/20220512/المستشار-الألماني-يعلن-دعمه-قرار-فنلندا-بالانضمام-إلى-الناتو-1062151880.html
المستشار الألماني يعلن دعمه قرار فنلندا بالانضمام إلى "الناتو"
المستشار الألماني يعلن دعمه قرار فنلندا بالانضمام إلى "الناتو"
تعهد المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الخميس، بتقديم "الدعم الكامل" من بلاده لمحاولة فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:19+0000
2022-05-12T14:19+0000
2022-05-12T14:19+0000
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وكتب شولتز بالألمانية على "تويتر": "أرحب بقرار فنلندا بالتحدث لصالح انضمام البلاد الفوري إلى "الناتو"، وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس (سولي) نينيستو، أكدت فنلندا على دعم الحكومة الألمانية الكامل".وتأتي تصريحات المستشار الألماني، بعد أن قال رئيس الدولة الاسكندنافية ورئيس وزرائها، إنهما "يؤيدان الانضمام إلى الحلف الدفاعي دون تأخير".وأكد الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، ورئيسة الحكومة، سانا مارين، في بيان مشترك لهما، اليوم الخميس، أنه يجب على فنلندا التقدم بطلب فوري للانضمام إلى "الناتو".وقال البيان: "يتعين على فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو دون تأخير. ونأمل أن يتم اتخاذ الخطوات الوطنية التي لا تزال ضرورية لاتخاذ هذا القرار بسرعة خلال الأيام القليلة المقبلة".وكانت وسائل إعلام فلندية ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة، بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.وكتبت صحيفة "هيلسينغين سانومات" الفنلندية نقلا عن المصادر، قولها بأن "فنلندا والسويد تخططان لتقديم طلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل".وأشارت الصحيفة إلى أن الدولتين قد تسلمان طلبهما إلى المقر الرئيس للحلف في الوقت نفسه.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/أمين-الناتو-السابق-السويد-وفنلندا-بحاجة-للانضمام-إلى-الحلف-بينما-روسيا-مشغولة-في-أوكرانيا-1061971827.html
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العالم, الناتو, أخبار ألمانيا
المستشار الألماني يعلن دعمه قرار فنلندا بالانضمام إلى "الناتو"
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تعهد المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الخميس، بتقديم "الدعم الكامل" من بلاده لمحاولة فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وكتب شولتز بالألمانية على "تويتر": "أرحب بقرار فنلندا بالتحدث لصالح انضمام البلاد الفوري إلى "الناتو"، وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس (سولي) نينيستو، أكدت فنلندا على دعم الحكومة الألمانية الكامل".
وتأتي تصريحات المستشار الألماني، بعد أن قال رئيس الدولة الاسكندنافية ورئيس وزرائها، إنهما "يؤيدان الانضمام إلى الحلف الدفاعي دون تأخير".
وأكد الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، ورئيسة الحكومة، سانا مارين، في بيان مشترك لهما، اليوم الخميس، أنه يجب على فنلندا التقدم بطلب فوري للانضمام إلى "الناتو".
وقال البيان: "يتعين على فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو
دون تأخير. ونأمل أن يتم اتخاذ الخطوات الوطنية التي لا تزال ضرورية لاتخاذ هذا القرار بسرعة خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكانت وسائل إعلام فلندية ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة، بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.
وكتبت صحيفة "هيلسينغين سانومات" الفنلندية نقلا عن المصادر، قولها بأن "فنلندا والسويد تخططان لتقديم طلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل".
وأشارت الصحيفة إلى أن الدولتين قد تسلمان طلبهما إلى المقر الرئيس للحلف في الوقت نفسه.