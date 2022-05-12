https://arabic.sputniknews.com/20220512/الهند-تختبر-صاروخها-البعيد-المدى-لأول-مرة-1062153555.html
الهند تختبر صاروخها البعيد المدى لأول مرة
الهند تختبر صاروخها البعيد المدى لأول مرة
قالت وزارة الدفاع الهندية إن الهند أطلقت، اليوم الخميس، أول صاروخ من طراز BrahMos البعيد المدى من مقاتلة Su-30MKI الحاملة للصواريخ. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:49+0000
2022-05-12T14:49+0000
2022-05-12T14:49+0000
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "نجحت الهند اليوم في إطلاق صاروخ بعيد المدى من طراز BrahMos من طائرة مقاتلة Su-30MKI. وسار الإطلاق من الطائرة كما هو مخطط له، حيث أصاب الصاروخ هدفه المحدد في منطقة خليج البنغال".وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه بفضل الاختبارات الناجحة، تمكنت القوات الجوية الهندية من توجيه ضربات عالية الدقة من طائرات Su-30MKI ضد أهداف برية وبحرية على مسافة بعيدة جدا". هذا هو الاختبار الخامس لصاروخ BrahMos في الهند هذا العام، وتقوم شركة BrahMos Aerospace، وهي مشروع هندي روسي مشترك، بتصنيع صواريخ كروز الأسرع من الصوت التي يمكن إطلاقها من الغواصات أو السفن أو الطائرات أو المنصات الأرضية. وتأسست الشركة في عام 1998 وسميت على اسم نهري براهمابوترا وموسكو. ويمثل الجانب الروسي في المشروع المشترك NPO Mashinostroeniya.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الهند تختبر صاروخها البعيد المدى لأول مرة
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قالت وزارة الدفاع الهندية إن الهند أطلقت، اليوم الخميس، أول صاروخ من طراز BrahMos البعيد المدى من مقاتلة Su-30MKI الحاملة للصواريخ.
وجاء في البيان: "نجحت الهند اليوم في إطلاق صاروخ بعيد المدى من طراز BrahMos من طائرة مقاتلة Su-30MKI. وسار الإطلاق من الطائرة كما هو مخطط له، حيث أصاب الصاروخ هدفه المحدد في منطقة خليج البنغال".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه بفضل الاختبارات الناجحة، تمكنت القوات الجوية الهندية من توجيه ضربات عالية الدقة
من طائرات Su-30MKI ضد أهداف برية وبحرية على مسافة بعيدة جدا".
وقالت وزارة الدفاع: "المدى البعيد للصاروخ، إلى جانب الأداء العالي لطائرة Su-30MKI، يمنح القوات الجوية الهندية تغطية استراتيجية ويسمح لها بالسيطرة على ساحات القتال المستقبلية".
هذا هو الاختبار الخامس لصاروخ BrahMos في الهند هذا العام، وتقوم شركة BrahMos Aerospace، وهي مشروع هندي روسي مشترك، بتصنيع صواريخ كروز الأسرع من الصوت التي يمكن إطلاقها من الغواصات أو السفن أو الطائرات أو المنصات الأرضية. وتأسست الشركة في عام 1998 وسميت على اسم نهري براهمابوترا وموسكو. ويمثل الجانب الروسي في المشروع المشترك NPO Mashinostroeniya.