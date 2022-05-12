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الهند: قادرون على إنتاج 5 مليارات جرعة من لقاحات كورونا هذا العام
الهند: قادرون على إنتاج 5 مليارات جرعة من لقاحات كورونا هذا العام
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للقمة الافتراضية حول "كوفيد 19" اليوم الخميس، قدرة بلاده على إنتاج 5 مليارات جرعة لقاح هذا العام مع استمرار الوباء. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T21:09+0000
2022-05-12T21:09+0000
أخبار الهند اليوم
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نيودلهي- سبوتنيك. وقال مودي في كلمته خلال القمة التي استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن: "الهند تصنع أربعة لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ولديها القدرة على إنتاج 5 مليارات جرعة هذا العام".وأضاف مودي أن الهند نظمت أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في العالم، حيث حصنت ما يقرب من 90% من سكانها البالغين، كما صدرت 200 مليون جرعة لقاح إلى 98 دولة على الصعيد الثنائي ومن خلال آلية تبادل اللقاحات "كوفاكس".وحث المجتمع العالمي على إصلاح منظمة الصحة العالمية لإنشاء هيكل أمن صحي عالمي أقوى وأكثر مرونة وتبسيط الموافقة على اللقاحات.وقال مودي: "يجب أن نبني سلسلة إمداد عالمية مرنة ونمكن من الوصول العادل إلى اللقاحات والأدوية، كما ندعو إلى تبسيط عملية موافقة منظمة الصحة العالمية على اللقاحات والعلاجات".أودى الفيروس بحياة أكثر من 6.2 مليون شخص على مستوى العالم، وأصاب أكثر من 519 مليون شخص في أكثر من عامين. أمر بايدن بتنكيس الأعلام يوم الخميس بعد أن تجاوزت بلاده المليون حالة وفاة بسبب "كوفيد 19".
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أخبار الهند اليوم, فيروس كورونا

الهند: قادرون على إنتاج 5 مليارات جرعة من لقاحات كورونا هذا العام

21:09 GMT 12.05.2022
© AP Photo / Mahesh Kumar A.رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
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أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للقمة الافتراضية حول "كوفيد 19" اليوم الخميس، قدرة بلاده على إنتاج 5 مليارات جرعة لقاح هذا العام مع استمرار الوباء.
نيودلهي- سبوتنيك. وقال مودي في كلمته خلال القمة التي استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن: "الهند تصنع أربعة لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ولديها القدرة على إنتاج 5 مليارات جرعة هذا العام".
وأضاف مودي أن الهند نظمت أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في العالم، حيث حصنت ما يقرب من 90% من سكانها البالغين، كما صدرت 200 مليون جرعة لقاح إلى 98 دولة على الصعيد الثنائي ومن خلال آلية تبادل اللقاحات "كوفاكس".
الملياردير الأمريكي، بيل غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
إصابة بيل غيتس بفيروس كورونا
أمس, 15:13 GMT
وحث المجتمع العالمي على إصلاح منظمة الصحة العالمية لإنشاء هيكل أمن صحي عالمي أقوى وأكثر مرونة وتبسيط الموافقة على اللقاحات.
وقال مودي: "يجب أن نبني سلسلة إمداد عالمية مرنة ونمكن من الوصول العادل إلى اللقاحات والأدوية، كما ندعو إلى تبسيط عملية موافقة منظمة الصحة العالمية على اللقاحات والعلاجات".
أودى الفيروس بحياة أكثر من 6.2 مليون شخص على مستوى العالم، وأصاب أكثر من 519 مليون شخص في أكثر من عامين. أمر بايدن بتنكيس الأعلام يوم الخميس بعد أن تجاوزت بلاده المليون حالة وفاة بسبب "كوفيد 19".
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