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الهيئة اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية تعلق على مقتل شيرين أبو عاقلة
الهيئة اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية تعلق على مقتل شيرين أبو عاقلة
علقت الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية، على مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مؤكدة أنها استراتيجية ثابتة لدى صناع القرار في إسرائيل. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T08:20+0000
2022-05-12T08:20+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي برئاسة نزيه الخياط، اليوم الخميس، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.ووجهت الهيئة رسالة إلى تضامن إلى الشعب الفلسطيني عبرت فيها عن أحر تعازيها للشعب الفلسطيني وإلى عائلة أبو عاقلة، مشيرة إلى أنها تمثل أيقونة الإعلام العربي والفلسطيني الملتزم.وقالت الهيئة: "عمليات الاغتيال المتكررة لنخب الشعب الفلسطيني وسعي المحتل الدؤوب لتغيير ديمغرافية القدس وأراضي فلسطين التاريخية هي استراتيجية ثابتة لدى صناع القرار الصهيوني".وأوضحت أن "إسرائيل تتبنى سياسية التهجير الممنهج والتمييز الديني والعنصري تجاه الشعب الفلسطيني الصامد في أرضه".وحذرت الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية من "تداعيات التحولات الجيوسياسية الكبرى بالمنطقة وتأثيرها على مستقبل القضية الفلسطينية".يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل شيرين أبو عاقلة صباح أمس الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تغطيتها عملية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-فتح-تحقيق-مهني-في-ملابسات-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062119914.html
https://arabic.sputniknews.com/20220512/فلسطين-ترفض-تسليم-إسرائيل-الرصاصة-التي-اغتالت-شيرين-أبو-عاقلة-1062130284.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

الهيئة اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية تعلق على مقتل شيرين أبو عاقلة

08:20 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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علقت الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية، على مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مؤكدة أنها استراتيجية ثابتة لدى صناع القرار في إسرائيل.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي برئاسة نزيه الخياط، اليوم الخميس، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
ووجهت الهيئة رسالة إلى تضامن إلى الشعب الفلسطيني عبرت فيها عن أحر تعازيها للشعب الفلسطيني وإلى عائلة أبو عاقلة، مشيرة إلى أنها تمثل أيقونة الإعلام العربي والفلسطيني الملتزم.
الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قناة الجزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
الجيش الإسرائيلي يعلن فتح تحقيق "مهني" في ملابسات مقتل شيرين أبو عاقلة
أمس, 18:28 GMT
وقالت الهيئة: "عمليات الاغتيال المتكررة لنخب الشعب الفلسطيني وسعي المحتل الدؤوب لتغيير ديمغرافية القدس وأراضي فلسطين التاريخية هي استراتيجية ثابتة لدى صناع القرار الصهيوني".
وتابعت: "هدف هذه الاستراتيجية هو تحقيق هدفهم المنشود باستكمال يهودية دولة العدو".
وأوضحت أن "إسرائيل تتبنى سياسية التهجير الممنهج والتمييز الديني والعنصري تجاه الشعب الفلسطيني الصامد في أرضه".
نقابة الصحفيين التونسيين تنظم وقفة تضامنية تنديدا بمقتل شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
فلسطين ترفض تسليم إسرائيل الرصاصة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة
07:36 GMT
وحذرت الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية من "تداعيات التحولات الجيوسياسية الكبرى بالمنطقة وتأثيرها على مستقبل القضية الفلسطينية".
وتابعت: "يجب على جميع الفصائل أن تضع في اعتبارها خصوصية الواقع الفلسطيني وأراضي فلسطين التاريخية وتفادي الوقوع في فخ العدو".
يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل شيرين أبو عاقلة صباح أمس الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تغطيتها عملية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين.
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
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