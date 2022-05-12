https://arabic.sputniknews.com/20220512/انخفاض-أرباح-شركة-سيمنز-إلى-النصف-بالتزامن-مع-خططها-للخروج-من-روسيا-1062129011.html

انخفاض أرباح شركة "سيمنز" إلى النصف بالتزامن مع خططها للخروج من روسيا

انخفاض أرباح شركة "سيمنز" إلى النصف بالتزامن مع خططها للخروج من روسيا

أعلنت شركة سيمنز الألمانية، اليوم الخميس، انخفاض أرباحها إلى النصف تقريبا في الربع الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع إعلان المجموعة اعتزامها إنهاء عملياتها... 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T06:59+0000

2022-05-12T06:59+0000

2022-05-12T06:59+0000

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وقالت سيمنز، في بيان نقلته "فرانس برس"، إن صافي أرباحها انخفض إلى 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/ آذار، بعد أن كانت 2.4 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.وأدت العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا إلى خفض أرباح شركة سيمنز بنحو 600 مليون يورو، حيث أن الشركة الألمانية العملاقة التي تصنع منتجات تشمل القطارات وآلات المصانع، خفضت قيمة أعمالها في المنطقة.وقالت شركة سيمنز إن قسم النقل لديها، بما في ذلك خدمة السكك الحديدية وصيانتها، تضرر بشدة بشكل خاص، وذلك بعدما بدأت إنهاء "جميع أنشطة الأعمال الصناعية" في روسيا.وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، رولاند بوش ، إنه نظرا لأن شركة سيمنز كانت نشطة في السوق منذ ما يقرب من 170 عامًا، "لم يكن هذا قرارا سهلا".يذكر أنه في أغسطس/ آب 2021، قال ألكسندر ليبروف، رئيس شركة "سيمنز" في روسيا، إن الشركة لا ترى أي عقبات أمام إنشاء شبكة قطارات ركاب تعمل بالوقود الهيدروجيني في روسيا.وقال ليبروف لـ"سبوتنيك": "سيمنز لديها تطورات في هذا الاتجاه، من المخطط بالفعل استخدام هذا القطار في عام 2024. يتم اختباره في مواقع تجريبية، تحدثت مع إدارة السكك الحديدية الروسية، واتفقنا على النظر في هذا الموضوع".

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