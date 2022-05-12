https://arabic.sputniknews.com/20220512/انطلاق-فعاليات-النسخة-الخامسة-من-مهرجان-خاري-بلبل-في-أذربيجان-1062134991.html
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان خاري بلبل في أذربيجان
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان خاري بلبل في أذربيجان
بدأت اليوم الخميس فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان خاري بلبل الفولكلوري الدولي في مدينة شوشا عاصمة الثقافة في أذربيجان. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:20+0000
2022-05-12T09:20+0000
2022-05-12T09:20+0000
أخبار أذربيجان
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وأكدت وكالة "أذرتاج" الأذربيجانية أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في افتتاح المهرجان الدولي.شوشا هي ثروة وطنية ومدينة قديمة في أذربيجان. وبقرار تاريخي، أعلنها الرئيس الأذربيجاني عاصمة للثقافة الأذربيجانية. بعد ذلك تم تنظيم مهرجان "خاري بلبل" في شوشا واستئناف تنظيم أيام الشعر المكرسة للشاعر ملا بناه واقف. وذيعت أصوات المقام الشعبي وأصداء الموسيقى من مضمار شوشا إلى العالم باسره.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أذربيجان
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان خاري بلبل في أذربيجان
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بدأت اليوم الخميس فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان خاري بلبل الفولكلوري الدولي في مدينة شوشا عاصمة الثقافة في أذربيجان.
شوشا هي ثروة وطنية ومدينة قديمة في أذربيجان. وبقرار تاريخي، أعلنها الرئيس الأذربيجاني عاصمة للثقافة الأذربيجانية. بعد ذلك تم تنظيم مهرجان "خاري بلبل" في شوشا واستئناف تنظيم أيام الشعر المكرسة للشاعر ملا بناه واقف. وذيعت أصوات المقام الشعبي وأصداء الموسيقى من مضمار شوشا إلى العالم باسره.