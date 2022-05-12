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https://arabic.sputniknews.com/20220512/انطلاق-فعاليات-النسخة-الخامسة-من-مهرجان-خاري-بلبل-في-أذربيجان-1062134991.html
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان خاري بلبل في أذربيجان
انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان خاري بلبل في أذربيجان
بدأت اليوم الخميس فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان خاري بلبل الفولكلوري الدولي في مدينة شوشا عاصمة الثقافة في أذربيجان. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:20+0000
2022-05-12T09:20+0000
أخبار أذربيجان
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وأكدت وكالة "أذرتاج" الأذربيجانية أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في افتتاح المهرجان الدولي.شوشا هي ثروة وطنية ومدينة قديمة في أذربيجان. وبقرار تاريخي، أعلنها الرئيس الأذربيجاني عاصمة للثقافة الأذربيجانية. بعد ذلك تم تنظيم مهرجان "خاري بلبل" في شوشا واستئناف تنظيم أيام الشعر المكرسة للشاعر ملا بناه واقف. وذيعت أصوات المقام الشعبي وأصداء الموسيقى من مضمار شوشا إلى العالم باسره.
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أخبار أذربيجان

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان خاري بلبل في أذربيجان

09:20 GMT 12.05.2022
علم أذربيجان
علم أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
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بدأت اليوم الخميس فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان خاري بلبل الفولكلوري الدولي في مدينة شوشا عاصمة الثقافة في أذربيجان.
وأكدت وكالة "أذرتاج" الأذربيجانية أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في افتتاح المهرجان الدولي.
شوشا هي ثروة وطنية ومدينة قديمة في أذربيجان. وبقرار تاريخي، أعلنها الرئيس الأذربيجاني عاصمة للثقافة الأذربيجانية. بعد ذلك تم تنظيم مهرجان "خاري بلبل" في شوشا واستئناف تنظيم أيام الشعر المكرسة للشاعر ملا بناه واقف. وذيعت أصوات المقام الشعبي وأصداء الموسيقى من مضمار شوشا إلى العالم باسره.
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