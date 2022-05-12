عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220512/بايدن-يتعثر-أثناء-صعوده-درج-الطائرةفيديو-1062150052.html
بايدن يتعثر أثناء صعوده درج الطائرة...فيديو
بايدن يتعثر أثناء صعوده درج الطائرة...فيديو
تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة أخرى، خلال صعوده إلى الطائرة في قاعدة أندروز الجوية قبل أن يتوجه إلى إلينوي. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T13:53+0000
2022-05-12T14:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061395022_0:31:2977:1705_1920x0_80_0_0_196915c273d5a80742afce79dfc3242d.jpg
وفقد الرئيس الأمريكي توازنه لثواني خلال صعوده درجا ليقل الطائرة التي كانت ستنقله إلى إلينوي.وسافر بايدن إلى إلينوي ليناقش مع المزارعين مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تتعلق بالرئيس. فخلال سفره إلى أتلانتا، تعثر ثلاث مرات على الممشى، وفي المرة الأخيرة سقط على ركبته. يذكر أن بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، وقد أدت زلاته المتكررة والأوقات التي يفقد فيها تركيزه إلى التشكيك بصحته.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061395022_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3893edc7fa27854eb39027646acfb9ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يتعثر أثناء صعوده درج الطائرة...فيديو

13:53 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 14:16 GMT 12.05.2022)
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Стрингер
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة أخرى، خلال صعوده إلى الطائرة في قاعدة أندروز الجوية قبل أن يتوجه إلى إلينوي.
وفقد الرئيس الأمريكي توازنه لثواني خلال صعوده درجا ليقل الطائرة التي كانت ستنقله إلى إلينوي.
وسافر بايدن إلى إلينوي ليناقش مع المزارعين مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تتعلق بالرئيس. فخلال سفره إلى أتلانتا، تعثر ثلاث مرات على الممشى، وفي المرة الأخيرة سقط على ركبته.
يذكر أن بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، وقد أدت زلاته المتكررة والأوقات التي يفقد فيها تركيزه إلى التشكيك بصحته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала