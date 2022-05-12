https://arabic.sputniknews.com/20220512/بايدن-يتعثر-أثناء-صعوده-درج-الطائرةفيديو-1062150052.html
بايدن يتعثر أثناء صعوده درج الطائرة...فيديو
بايدن يتعثر أثناء صعوده درج الطائرة...فيديو
تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة أخرى، خلال صعوده إلى الطائرة في قاعدة أندروز الجوية قبل أن يتوجه إلى إلينوي. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T13:53+0000
2022-05-12T13:53+0000
2022-05-12T14:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفقد الرئيس الأمريكي توازنه لثواني خلال صعوده درجا ليقل الطائرة التي كانت ستنقله إلى إلينوي.وسافر بايدن إلى إلينوي ليناقش مع المزارعين مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تتعلق بالرئيس. فخلال سفره إلى أتلانتا، تعثر ثلاث مرات على الممشى، وفي المرة الأخيرة سقط على ركبته. يذكر أن بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، وقد أدت زلاته المتكررة والأوقات التي يفقد فيها تركيزه إلى التشكيك بصحته.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يتعثر أثناء صعوده درج الطائرة...فيديو
13:53 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 14:16 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة أخرى، خلال صعوده إلى الطائرة في قاعدة أندروز الجوية قبل أن يتوجه إلى إلينوي.
وفقد الرئيس الأمريكي توازنه لثواني خلال صعوده درجا ليقل الطائرة التي كانت ستنقله إلى إلينوي.
وسافر بايدن إلى إلينوي ليناقش مع المزارعين مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها
التي تتعلق بالرئيس. فخلال سفره إلى أتلانتا، تعثر ثلاث مرات على الممشى، وفي المرة الأخيرة سقط على ركبته.
يذكر أن بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، وقد أدت زلاته المتكررة والأوقات التي يفقد فيها تركيزه إلى التشكيك بصحته.