https://arabic.sputniknews.com/20220512/برلماني-جورجي-يسخر-من-مطالبة-أوكرانيا-لبلاده-بفتح-جبهة-ضد-روسيا-1062148003.html
برلماني جورجي "يسخر" من مطالبة أوكرانيا لبلاده "بفتح جبهة" ضد روسيا
برلماني جورجي "يسخر" من مطالبة أوكرانيا لبلاده "بفتح جبهة" ضد روسيا
اعتبر ساندرو راكفاشفيلي، النائب عن حزب "غيرشي" البرلماني المعارض، دعوات نواب مسؤولي كييف لفتح جبهة ثانية على أراضي جورجيا منقوصة وغير مفهومة. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T13:04+0000
2022-05-12T13:04+0000
2022-05-12T13:04+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103322/64/1033226474_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_1234a99e00b8fb2db48354626e36e354.jpg
وقال راكفياشفيلي، اليوم الخميس: "كيف يتخيلون ذلك؟... لا أعتقد أن أي شخص سيبدأ بجدية مثل هذا النقاش".وأردف راكفاشفيلي: "ستحصل أوكرانيا على المزيد من المساعدة إذا فتحت دول أكبر من جورجيا جبهة ثانية".وأوضح: "ثم دعهم يبدأون بالدول الكبرى، أمريكا والصين وبولندا، فليس لديهم الشجاعة لمثل هذا النقاش، والجميع يفهم أنه ليس من المناسب التحدث عن ذلك، ولهذا السبب، لسبب ما، يتحدثون أكثر عن جورجيا".وفي وقت سابق، قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس المكتب الرئاسي لأوكرانيا، إن جورجيا لديها "فرصة تاريخية لاحتلال أبخازيا ومنطقة تسخينفالي"، والتي لا تخضع لسيطرة السلطات المركزية في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الخارجية-الفرنسية-القمة-الأوروبية-المقبلة-ستبحث-طلب-كييف-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1062147113.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103322/64/1033226474_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b2cbe6b5016250548ff51c889b5d5311.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
برلماني جورجي "يسخر" من مطالبة أوكرانيا لبلاده "بفتح جبهة" ضد روسيا
تابعنا عبر
اعتبر ساندرو راكفاشفيلي، النائب عن حزب "غيرشي" البرلماني المعارض، دعوات نواب مسؤولي كييف لفتح جبهة ثانية على أراضي جورجيا منقوصة وغير مفهومة.
وقال راكفياشفيلي، اليوم الخميس: "كيف يتخيلون ذلك؟... لا أعتقد أن أي شخص سيبدأ بجدية مثل هذا النقاش".
وأردف راكفاشفيلي: "ستحصل أوكرانيا على المزيد من المساعدة إذا فتحت دول أكبر من جورجيا جبهة ثانية".
وأوضح: "ثم دعهم يبدأون بالدول الكبرى، أمريكا والصين وبولندا، فليس لديهم الشجاعة لمثل هذا النقاش، والجميع يفهم أنه ليس من المناسب التحدث عن ذلك، ولهذا السبب، لسبب ما، يتحدثون أكثر عن جورجيا".
وفي وقت سابق، قال أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس المكتب الرئاسي لأوكرانيا، إن جورجيا لديها "فرصة تاريخية لاحتلال أبخازيا ومنطقة تسخينفالي
"، والتي لا تخضع لسيطرة السلطات المركزية في البلاد.