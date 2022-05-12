https://arabic.sputniknews.com/20220512/بعد-ختام-زيارته-لإيران-أمير-قطر-يتوجه-إلى-تركيا-1062161248.html
بعد ختام زيارته لإيران... أمير قطر يتوجه إلى تركيا
بعد ختام زيارته لإيران... أمير قطر يتوجه إلى تركيا
غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إيران، مساء اليوم الخميس، متوجها إلى تركيا لبدء زيارة عمل. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T18:17+0000
2022-05-12T18:17+0000
2022-05-12T18:17+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وقال بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، إن أمير البلاد غادر العاصمة الإيرانية طهران بعد ختام زيارة رسمية، "متوجها للجمهورية التركية الشقيقة في زيارة عمل".والتقى الشيخ تميم بن حمد، في وقت سابق اليوم، علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في العاصمة طهران.شهد اللقاء استعراض علاقات الصداقة القائمة بين طهران والدوحة ومناقشة عدة قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.كما أجرى أمير قطر خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بشأن القضايا الدولية والتطورات في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/رئيسي-وأمير-قطر-يؤكدان-ضرورة-محاسبة-مرتكبي-جريمة-قتل-الصحفية-الفلسطينيية-شيرين-أبو-عاقلة-1062147334.html
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أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم
بعد ختام زيارته لإيران... أمير قطر يتوجه إلى تركيا
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غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إيران، مساء اليوم الخميس، متوجها إلى تركيا لبدء زيارة عمل.
وقال بيان صادر عن الديوان الأميري القطري
، إن أمير البلاد غادر العاصمة الإيرانية طهران بعد ختام زيارة رسمية، "متوجها للجمهورية التركية الشقيقة في زيارة عمل".
والتقى الشيخ تميم بن حمد، في وقت سابق اليوم، علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في العاصمة طهران.
شهد اللقاء استعراض علاقات الصداقة القائمة بين طهران والدوحة ومناقشة عدة قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
كما أجرى أمير قطر خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بشأن القضايا الدولية والتطورات في المنطقة.