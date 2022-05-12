https://arabic.sputniknews.com/20220512/بلغاريا-تستأجر-مقاتلات-من-طراز-إف-16-حتى-وصول-طائرات-جديدة-1062148772.html
بلغاريا تستأجر مقاتلات من طراز "إف 16" حتى وصول طائرات جديدة
بلغاريا تستأجر مقاتلات من طراز "إف 16" حتى وصول طائرات جديدة
أعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف أن بلغاريا تعتزم استعارة طائرات F-16 لضمان حماية مجالها الجوي حتى استلام طائرات F-16 الجديدة من نسخة بلوك 70. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T13:27+0000
2022-05-12T13:27+0000
2022-05-12T13:27+0000
رصد عسكري
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تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع حكومي، اليوم الخميس، وقال بيتكوف: "نحن نحقق تقدما كبيرا في العثور على طائرات بديلة لطائرات F-16 ، والتي ستكون بديلا مؤقتا للطائرات الجديدة، والتي تأخر تسليمها إلى بلغاريا. لقد تلقينا دعما أمريكيا بأنه يجب حماية أجوائنا. وأشار بيتكوف إلى أن العمل الرئيسي في البحث عن طائرات بديلة تقوم به وزارة الدفاع في البلاد.كما ستستلم بلغاريا صواريخ من نوع Sidewinder، لطائرات F-16، بحسب ما نقل موقع fakti.وتعهدت الولايات المتحدة ببدء تسليم الطائرة في عام 2023، ولكن في وقت سابق من هذا العام، أخطرت الولايات المتحدة بلغاريا أن بدء العقد سيتأخر حتى عام 2025 "بسبب اضطرابات سلسلة التوريد نتيجة لوباء فيروس كورونا". وتسبب هذا التأخير في حدوث توتر معين في سلاح الجو البلغاري، حيث أن الحياة العملية لطائرة MiG-29 في الخدمة قد انتهى، وإصلاحها الكامل يكاد يكون مستحيلا.واستمر الإنتاج التسلسلي للمقاتلة F-16 منذ عام 1976، وخلال هذه الفترة تم إدخال العديد من التعديلات على الطائرة. تعتبر نسخة F-16 Block 70 واحدة من الإصدارات المتقدمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بلغاريا تستأجر مقاتلات من طراز "إف 16" حتى وصول طائرات جديدة
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أعلن رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف أن بلغاريا تعتزم استعارة طائرات F-16 لضمان حماية مجالها الجوي حتى استلام طائرات F-16 الجديدة من نسخة بلوك 70.
تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع حكومي، اليوم الخميس، وقال بيتكوف: "نحن نحقق تقدما كبيرا في العثور على طائرات بديلة لطائرات F-16 ، والتي ستكون بديلا مؤقتا للطائرات الجديدة، والتي تأخر تسليمها إلى بلغاريا. لقد تلقينا دعما أمريكيا بأنه يجب حماية أجوائنا. وأشار بيتكوف إلى أن العمل الرئيسي في البحث عن طائرات بديلة تقوم به وزارة الدفاع في البلاد.
كما ستستلم بلغاريا صواريخ من نوع Sidewinder، لطائرات F-16، بحسب ما نقل
موقع fakti.
في عام 2019، وقّعت صوفيا عقدا مع الولايات المتحدة لتوريد 8 طائرات F-16 مطورة من نسخة Block 70، ودفع مبلغ 1.26 مليار دولار لهذا الغرض. وقد أدى ذلك إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لبلغاريا على الفور لعام 2019 لأكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما أصرت عليه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
وتعهدت الولايات المتحدة ببدء تسليم الطائرة في عام 2023، ولكن في وقت سابق من هذا العام، أخطرت الولايات المتحدة بلغاريا أن بدء العقد سيتأخر حتى عام 2025 "بسبب اضطرابات سلسلة التوريد نتيجة لوباء فيروس كورونا". وتسبب هذا التأخير في حدوث توتر معين في سلاح الجو البلغاري، حيث أن الحياة العملية لطائرة MiG-29 في الخدمة قد انتهى، وإصلاحها الكامل يكاد يكون مستحيلا.
واستمر الإنتاج التسلسلي للمقاتلة F-16 منذ عام 1976، وخلال هذه الفترة تم إدخال العديد من التعديلات على الطائرة. تعتبر نسخة F-16 Block 70 واحدة من الإصدارات المتقدمة.