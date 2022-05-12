https://arabic.sputniknews.com/20220512/بلومبرغ-بوريل-حث-دول-الاتحاد-الأوروبي-على-زيادة-المساعدات-العسكرية-لكييف-لتصل-إلى-ملياري-دولار-1062139034.html
بلومبرغ: بوريل حث دول الاتحاد الأوروبي على زيادة المساعدات العسكرية لكييف لتصل إلى ملياري دولار
بلومبرغ: بوريل حث دول الاتحاد الأوروبي على زيادة المساعدات العسكرية لكييف لتصل إلى ملياري دولار
أشار تقرير إعلامي إلى دعوة مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دول الاتحاد لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمقدار 500 مليون يورو... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T10:45+0000
2022-05-12T10:45+0000
2022-05-12T10:51+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وبحسب ما نشرت وكالة "بلومبرغ"، فإن بوريل "يحث الدول الأعضاء على زيادة حجم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، التي سيمولها التكتل، بمقدار 500 مليون يورو (522 مليون دولار) ، لتصل إلى ملياري يورو".وشددت الوكالة على أن تكاليف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا يتم سدادها من قبل صندوق السلام الأوروبي (EPF).وجاء في المنشور إن ممثل بوريل رفض التعليق. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه، كما هو متوقع، ستتم مناقشة اقتراح تخصيص أموال إضافية في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
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أخبار الاتحاد الأوروبي
بلومبرغ: بوريل حث دول الاتحاد الأوروبي على زيادة المساعدات العسكرية لكييف لتصل إلى ملياري دولار
10:45 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى دعوة مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دول الاتحاد لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمقدار 500 مليون يورو لتصل إلى ملياري دولار.
وبحسب ما نشرت وكالة
"بلومبرغ"، فإن بوريل "يحث الدول الأعضاء على زيادة حجم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، التي سيمولها التكتل، بمقدار 500 مليون يورو (522 مليون دولار) ، لتصل إلى ملياري يورو".
يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لم تعط موافقتها بعد على هذا الاقتراح، وأحد معارضي هذه الفكرة في اجتماع الأسبوع الماضي كان ألمانيا.
وشددت الوكالة على أن تكاليف الدول
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا يتم سدادها من قبل صندوق السلام الأوروبي (EPF).
وجاء في المنشور إن ممثل بوريل رفض التعليق. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه، كما هو متوقع، ستتم مناقشة اقتراح تخصيص أموال إضافية في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.