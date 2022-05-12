https://arabic.sputniknews.com/20220512/بلومبرغ-20-شركة-أوروبية-فتحت-حسابات-لشراء-الغاز-الروسي-بالروبل--1062134691.html
بلومبرغ: 20 شركة أوروبية فتحت حسابات لشراء الغاز الروسي بالروبل
بلومبرغ: 20 شركة أوروبية فتحت حسابات لشراء الغاز الروسي بالروبل
أشار تقرير إعلامي إلى فتح 20 شركة أوروبية حسابات مع Gazprombank لشراء الغاز الروسي، وطلب 14 أخرى المستندات اللازمة لفتحها. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:06+0000
2022-05-12T09:06+0000
2022-05-12T09:06+0000
اقتصاد
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وبحسب ما نشر موقع "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة فقد انضمت 10 شركات أوروبية أخرى إلى أولئك الذين يستعدون لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.في 23 مارس، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا بالروبل. ثم وقع مرسوما جاء فيه إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل اعتبارا من الأول من أبريل، فستعتبر روسيا هذا تقصيرا في عقود الغاز.ووفقًا للمخطط الجديد، سيفتح Gazprombank حسابات خاصة بالعملة والروبل للمشترين الأجانب لدفع ثمن الغاز. وسيتمكن المشتري من تحويل الأموال إلى الحساب الأول بالعملة المحددة في عقد توريد "الوقود الأزرق"، وسيقوم البنك ببيعه في بورصة موسكو، وبعد ذلك سيقيد الروبل في حساب مشتري الغاز والدفع منه مع مورد الغاز "غازبروم".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
بلومبرغ: 20 شركة أوروبية فتحت حسابات لشراء الغاز الروسي بالروبل
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أشار تقرير إعلامي إلى فتح 20 شركة أوروبية حسابات مع Gazprombank لشراء الغاز الروسي، وطلب 14 أخرى المستندات اللازمة لفتحها.
وبحسب ما نشر موقع "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة فقد انضمت 10 شركات أوروبية
أخرى إلى أولئك الذين يستعدون لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن "ما مجموعه 20 شركة أوروبية فتحت حسابات و14 شركة أخرى تطلب المستندات اللازمة لفتحها".
في 23 مارس، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تحويل مدفوعات إمدادات الغاز
إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا بالروبل. ثم وقع مرسوما جاء فيه إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل اعتبارا من الأول من أبريل، فستعتبر روسيا هذا تقصيرا في عقود الغاز.
ووفقًا للمخطط الجديد، سيفتح Gazprombank حسابات خاصة بالعملة والروبل للمشترين الأجانب لدفع ثمن الغاز. وسيتمكن المشتري من تحويل الأموال إلى الحساب الأول بالعملة المحددة في عقد توريد "الوقود الأزرق"، وسيقوم البنك ببيعه في بورصة موسكو، وبعد ذلك سيقيد الروبل في حساب مشتري الغاز والدفع منه مع مورد الغاز "غازبروم".