https://arabic.sputniknews.com/20220512/بوتين-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-تتسبب-إلى-حد-كبير-في-الأزمة-الاقتصادية-العالمية-1062139637.html
بوتين: العقوبات المفروضة على روسيا تتسبب إلى حد كبير في الأزمة الاقتصادية العالمية
بوتين: العقوبات المفروضة على روسيا تتسبب إلى حد كبير في الأزمة الاقتصادية العالمية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات المفروضة على روسيا تتسبب إلى حد كبير في الأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفا أن استمرار الهوس الغربي بالعقوبات سيؤدي... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T10:47+0000
2022-05-12T10:47+0000
2022-05-12T11:40+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
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وقال بوتين: "من البديهي أنه استنادا إلى القوانين الاقتصادية فإن استمرار هوس العقوبات، سيؤدي حتما إلى عواقب أكثر تعقيدًا واستعصاءً على الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، وكذلك بالنسبة لأفقر البلدان في العالم التي تواجه بالفعل مخاطر المجاعة".وتابع: "أثارت هذه العقوبات أزمة عالمية والقائمون عليها يسترشدون بقصر النظر، وطموحات سياسية وروسوفوبيا الأمر الذي يضر بمصالحهم الوطنية وباقتصاداتهم وبرفاه مواطنيهم. نرى هذا، أولاً وقبل كل شيء، في الارتفاع الحاد للتضخم في أوروبا".وأشار بوتين إلى أن "روسيا تتعامل مع سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب، وأن التضخم يتباطأ تدريجياً، والروبل آخذ في الارتفاع". منوها لضرورة "دعم طلب المستهلك، وضمان دخل الروس".أشار بوتين في حديثه إلى أن الاتحاد السوفيتي هزم النازيين ليس فقط على الجبهة، ولكن أيضًا في الاقتصاد. وقال: لقد احتفلنا مؤخرًا بيوم النصر. وأود أن أذكركم أنه تم تحقيقه ليس فقط في المعارك على الجبهات، ولكن أيضًا بسبب القوة الاقتصادية لبلدنا.
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روسيا, العالم, اقتصاد
بوتين: العقوبات المفروضة على روسيا تتسبب إلى حد كبير في الأزمة الاقتصادية العالمية
10:47 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 11:40 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات المفروضة على روسيا تتسبب إلى حد كبير في الأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفا أن استمرار الهوس الغربي بالعقوبات سيؤدي إلى عواقب يصعب التنبؤ بها.
وقال بوتين: "من البديهي أنه استنادا إلى القوانين الاقتصادية فإن استمرار هوس العقوبات، سيؤدي حتما إلى عواقب أكثر تعقيدًا واستعصاءً على الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، وكذلك بالنسبة لأفقر البلدان في العالم التي تواجه بالفعل مخاطر المجاعة".
وتابع: "أثارت هذه العقوبات أزمة عالمية والقائمون عليها يسترشدون بقصر النظر، وطموحات سياسية وروسوفوبيا الأمر الذي يضر بمصالحهم الوطنية وباقتصاداتهم وبرفاه مواطنيهم. نرى هذا، أولاً وقبل كل شيء، في الارتفاع الحاد للتضخم في أوروبا".
وأشار بوتين إلى أن "روسيا تتعامل مع سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب، وأن التضخم يتباطأ تدريجياً، والروبل آخذ في الارتفاع". منوها لضرورة "دعم طلب المستهلك، وضمان دخل الروس".
أشار بوتين في حديثه إلى أن الاتحاد السوفيتي هزم النازيين ليس فقط على الجبهة، ولكن أيضًا في الاقتصاد. وقال: لقد احتفلنا مؤخرًا بيوم النصر. وأود أن أذكركم أنه تم تحقيقه ليس فقط في المعارك على الجبهات، ولكن أيضًا بسبب القوة الاقتصادية لبلدنا.