https://arabic.sputniknews.com/20220512/بيراموف-ولافروف-يلتقيان-في-دوشنبه-1062147893.html
عقد اجتماع وزراء خارجية أذربيجان وروسيا وأرمينيا
عقد اجتماع وزراء خارجية أذربيجان وروسيا وأرمينيا
يعقد في دوشنبه اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا سيرغي لافروف وجيهون بيراموف وأرارات ميرزويان. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T13:01+0000
2022-05-12T13:01+0000
2022-05-12T13:21+0000
العالم
سيرغي لافروف
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في بداية الاجتماع، شكر لافروف جيهون بيراموف وأرارات ميرزويان على الاستجابة لمقترح الجانب الروسي "للاستفادة من مشاركة وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة لعقد اجتماع لثلاثة أشخاص، مما سيسمح لنا بمواصلة العمل المشترك. بشأن مراقبة تنفيذ البيانات الثلاثية "التي تم اعتمادها سابقًا على أعلى مستوى.وقال لافروف "نحن مهتمون بتحويل جنوب القوقاز إلى منطقة سلام وتنمية مستدامة وازدهار".وقال "آمل أن يجعل اجتماع اليوم من الممكن التقدم على المسار الذي حدده قادتنا".وأشار وزير الخارجية الأذربايجاني بيراموف في كلمته الافتتاحية إلى أن هذا الاجتماع "فرصة جيدة لمناقشة التقدم الذي يمكن تحقيقه".وعبر بيراموف في نفس الوقت عن أسفه لأنه "حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في العمل على فتح اتصالات النقل".وقال "أعلم أن الاتصالات بين الزملاء مستمرة. ونعتقد أن هناك احتمالا جيدا وفرصة جيدة لتحقيق نتائج وتحقيق تنفيذ البيانات الثلاثية بالكامل".وقال بايراموف "من جهتنا، نحن مستعدون لبدء العمل على معاهدة سلام ونعتقد أن اجتماع اليوم ومواصلة الاتصالات سيكون له أثر إيجابي على استمرار النقاش حول هذا الموضوع".وأشار ميرزويان في بداية الاجتماع إلى أن أرمينيا كانت ولا تزال ملتزمة بتنفيذ جميع الاتفاقات والبيانات بين قادة الدول الثلاث."نحن مستعدون لمواصلة كل العمل على الصيغ الحالية: حول فتح اتصالات البنى التحتية الاقتصادية في المنطقة، وبشأن معاهدة سلام، أو، كما قد يكون من الأصح تسميتها، اتفاقية حول تطبيع العلاقات وإقامة العلاقات، و حول حل جميع المشاكل المتبقية، بما في ذلك القضايا الإنسانية، بشأن إطلاق سراح أسرى الحرب وغيرها من المشاكل التي لا تزال دون حل".قبل ذلك، عقد لافروف اجتماعات منفصلة مع زملائه من أذربيجان وأرمينيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, سيرغي لافروف
عقد اجتماع وزراء خارجية أذربيجان وروسيا وأرمينيا
13:01 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 13:21 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
يعقد في دوشنبه اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا سيرغي لافروف وجيهون بيراموف وأرارات ميرزويان.
في بداية الاجتماع، شكر لافروف جيهون بيراموف وأرارات ميرزويان على الاستجابة لمقترح الجانب الروسي "للاستفادة من مشاركة وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة لعقد اجتماع لثلاثة أشخاص، مما سيسمح لنا بمواصلة العمل المشترك. بشأن مراقبة تنفيذ البيانات الثلاثية "التي تم اعتمادها سابقًا على أعلى مستوى.
وقال لافروف "نحن مهتمون بتحويل جنوب القوقاز إلى منطقة سلام وتنمية مستدامة وازدهار".
ووفقا له، فإن موسكو مهتمة بزيادة الثقة بين الأطراف وتهيئة الظروف لتطبيع شامل بين أرمينيا وأذربيجان.
وقال "آمل أن يجعل اجتماع اليوم من الممكن التقدم على المسار الذي حدده قادتنا".
وأشار وزير الخارجية الأذربايجاني بيراموف في كلمته الافتتاحية إلى أن هذا الاجتماع "فرصة جيدة لمناقشة التقدم الذي يمكن تحقيقه".
وعبر بيراموف في نفس الوقت عن أسفه لأنه "حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في العمل على فتح اتصالات النقل".
وقال "أعلم أن الاتصالات بين الزملاء مستمرة. ونعتقد أن هناك احتمالا جيدا وفرصة جيدة لتحقيق نتائج وتحقيق تنفيذ البيانات الثلاثية بالكامل".
وتابع وزير الخارجية الأذربيجاني: "في الآونة الأخيرة، أجرينا اتصالات مكثفة للغاية بشأن إطلاق عملية ترسيم حدود الدولة. وأعتقد أن هناك تطورات جيدة، وتفاهم من حيث التكوين والتمثيل للأطراف في اللجنة. بشأن قضايا ترسيم الحدود، وأعتقد أيضًا أنه في المستقبل القريب سيكون من الممكن على الأقل بدء هذه العملية.
وقال بايراموف "من جهتنا، نحن مستعدون لبدء العمل على معاهدة سلام ونعتقد أن اجتماع اليوم ومواصلة الاتصالات سيكون له أثر إيجابي على استمرار النقاش حول هذا الموضوع".
وأشار ميرزويان في بداية الاجتماع إلى أن أرمينيا كانت ولا تزال ملتزمة بتنفيذ جميع الاتفاقات والبيانات بين قادة الدول الثلاث.
"نحن مستعدون لمواصلة كل العمل على الصيغ الحالية: حول فتح اتصالات البنى التحتية الاقتصادية في المنطقة، وبشأن معاهدة سلام، أو، كما قد يكون من الأصح تسميتها، اتفاقية حول تطبيع العلاقات وإقامة العلاقات، و حول حل جميع المشاكل المتبقية، بما في ذلك القضايا الإنسانية، بشأن إطلاق سراح أسرى الحرب وغيرها من المشاكل التي لا تزال دون حل".
قبل ذلك، عقد لافروف اجتماعات منفصلة مع زملائه من أذربيجان وأرمينيا.