عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220512/بيسكوف-الجميع-يرغب-في-تجنب-صدام-مباشر-بين-روسيا-والناتو-1062136586.html
بيسكوف: الجميع يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا والناتو
بيسكوف: الجميع يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا والناتو
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الجميع يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن روسيا... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:50+0000
2022-05-12T09:56+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcc5678194ede1c60dfabc764c8e1a3d.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "الكل يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو. روسيا وحلف الناتو أعلنا عن هذا الأمر من قبل، وأعتقد أن الأهم هو أن واشنطن أعلنت ذلك أيضا... إنه أمر نود تجنبه".في الوقت نفسه، أكد بيسكوف قائلا: "إننا ننطلق بالدرجة الأولى من تصريحات الرئيس التي أعلنها في 24 شباط/ فبراير".وتابع بيسكوف: "أن روسيا ستكون مستعدة للرد بصرامة على أي جانب يحاول بطريقة ما التدخل في العملية العسكرية الخاصة، التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية".وأكد أن روسيا ترى في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو تهديدا لأمن روسيا وأن انضمامهما يستلزم قيام روسيا بتدابير لضمان أمنها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889600_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_38bc9a388ff939f3ae8ee6a630d000e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بيسكوف: الجميع يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا والناتو

09:50 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 09:56 GMT 12.05.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الجميع يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن روسيا مستعدة للرد بصرامة على أي جهة تتدخل في العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الكل يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو. روسيا وحلف الناتو أعلنا عن هذا الأمر من قبل، وأعتقد أن الأهم هو أن واشنطن أعلنت ذلك أيضا... إنه أمر نود تجنبه".

في الوقت نفسه، أكد بيسكوف قائلا: "إننا ننطلق بالدرجة الأولى من تصريحات الرئيس التي أعلنها في 24 شباط/ فبراير".

وتابع بيسكوف: "أن روسيا ستكون مستعدة للرد بصرامة على أي جانب يحاول بطريقة ما التدخل في العملية العسكرية الخاصة، التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية".
وأكد أن روسيا ترى في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو تهديدا لأمن روسيا وأن انضمامهما يستلزم قيام روسيا بتدابير لضمان أمنها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала