https://arabic.sputniknews.com/20220512/بيسكوف-الجميع-يرغب-في-تجنب-صدام-مباشر-بين-روسيا-والناتو-1062136586.html
بيسكوف: الجميع يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا والناتو
بيسكوف: الجميع يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا والناتو
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الجميع يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن روسيا... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:50+0000
2022-05-12T09:50+0000
2022-05-12T09:56+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcc5678194ede1c60dfabc764c8e1a3d.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "الكل يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو. روسيا وحلف الناتو أعلنا عن هذا الأمر من قبل، وأعتقد أن الأهم هو أن واشنطن أعلنت ذلك أيضا... إنه أمر نود تجنبه".في الوقت نفسه، أكد بيسكوف قائلا: "إننا ننطلق بالدرجة الأولى من تصريحات الرئيس التي أعلنها في 24 شباط/ فبراير".وتابع بيسكوف: "أن روسيا ستكون مستعدة للرد بصرامة على أي جانب يحاول بطريقة ما التدخل في العملية العسكرية الخاصة، التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية".وأكد أن روسيا ترى في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو تهديدا لأمن روسيا وأن انضمامهما يستلزم قيام روسيا بتدابير لضمان أمنها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889600_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_38bc9a388ff939f3ae8ee6a630d000e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف: الجميع يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا والناتو
09:50 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 09:56 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الجميع يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن روسيا مستعدة للرد بصرامة على أي جهة تتدخل في العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الكل يرغب في تجنب صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو. روسيا وحلف الناتو أعلنا عن هذا الأمر من قبل، وأعتقد أن الأهم هو أن واشنطن أعلنت ذلك أيضا... إنه أمر نود تجنبه".
في الوقت نفسه، أكد بيسكوف قائلا: "إننا ننطلق بالدرجة الأولى من تصريحات الرئيس التي أعلنها في 24 شباط/ فبراير".
وتابع بيسكوف: "أن روسيا ستكون مستعدة للرد بصرامة على أي جانب يحاول بطريقة ما التدخل في العملية العسكرية الخاصة، التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية".
وأكد أن روسيا ترى في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو تهديدا لأمن روسيا وأن انضمامهما يستلزم قيام روسيا بتدابير لضمان أمنها.