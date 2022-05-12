https://arabic.sputniknews.com/20220512/تايلاند-الحكومة-توزع-مخدر-القنب-على-المنازل-1062145752.html

تايلاند… الحكومة توزع مخدر القنب على المنازل

تايلاند… الحكومة توزع مخدر القنب على المنازل

قررت حكومة تايلاند توزيع نبات القنب المخدر على المنازل لزراعته بصورة قانونية خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار تايلاند

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أعلنت ذلك وزارة الصحة في تايلاند، قبل أيام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إضفاء الشرعية على زراعة نبات القنب داخل المنازل بهدف استخدامه للأغراض الصحية، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس.وبحسب القانون الجديد، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من الـ 9 من يونيو المقبل، فإن العائلة التي تريد زراعة القنب داخل المنزل لأغراض صحية تقوم بإخطار السلطات المحلية بذلك، بينما يتم حظر استخدامه للأغراض التجارية إلا بتصريح إضافي.يذكر أن تايلاند جعلت استخدام القنب لأغراض بحثية أو طبية مسموح به من الناحية القانونية منذ عام 2018.ونقلت الشبكة عن رائدة أعمال بمشروعات القنب في بانكوك قولها إن هدف القانون الجديد هو تمهيد الطريق لاستخدام القنب لأغراض طبية في إطار هذا القانون".وتشير تلك البيانات إلى أن القنب يتسبب في نحو نصف جرائم المخدرات المسجلة، إذ وصل عدد مستهلكيه عام 2018 فقط إلى نحو 192 مليون شخص على مستوى العالم، بينما يشير التقرير العالمي للمخدرات إلى أن تايلاند كانت تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استهلاك المخدرات عام 2020.

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