عربي
وزير الاقتصاد الألماني: البلد ليس جاهزا لفرض حظر كامل على الغاز الروسي حتى الآن
https://arabic.sputniknews.com/20220512/تايلاند-الحكومة-توزع-مخدر-القنب-على-المنازل-1062145752.html
تايلاند… الحكومة توزع مخدر القنب على المنازل
تايلاند… الحكومة توزع مخدر القنب على المنازل
قررت حكومة تايلاند توزيع نبات القنب المخدر على المنازل لزراعته بصورة قانونية خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T12:30+0000
2022-05-12T12:30+0000
العالم
أخبار تايلاند
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104307/33/1043073304_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_f18a56b0462f9e5481ef45c964c5292a.jpg
أعلنت ذلك وزارة الصحة في تايلاند، قبل أيام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إضفاء الشرعية على زراعة نبات القنب داخل المنازل بهدف استخدامه للأغراض الصحية، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس.وبحسب القانون الجديد، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من الـ 9 من يونيو المقبل، فإن العائلة التي تريد زراعة القنب داخل المنزل لأغراض صحية تقوم بإخطار السلطات المحلية بذلك، بينما يتم حظر استخدامه للأغراض التجارية إلا بتصريح إضافي.يذكر أن تايلاند جعلت استخدام القنب لأغراض بحثية أو طبية مسموح به من الناحية القانونية منذ عام 2018.ونقلت الشبكة عن رائدة أعمال بمشروعات القنب في بانكوك قولها إن هدف القانون الجديد هو تمهيد الطريق لاستخدام القنب لأغراض طبية في إطار هذا القانون".وتشير تلك البيانات إلى أن القنب يتسبب في نحو نصف جرائم المخدرات المسجلة، إذ وصل عدد مستهلكيه عام 2018 فقط إلى نحو 192 مليون شخص على مستوى العالم، بينما يشير التقرير العالمي للمخدرات إلى أن تايلاند كانت تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استهلاك المخدرات عام 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20190807/تايلاند-توزع-أول-دفعة-من-الماريغوانا-الطبية-على-المستشفيات-1042598976.html
أخبار تايلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104307/33/1043073304_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_c55960b8d9ab85e5df228e4acac37ef0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تايلاند

تايلاند… الحكومة توزع مخدر القنب على المنازل

12:30 GMT 12.05.2022
CC0 / Pixabay / القنب
القنب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبرTelegram
قررت حكومة تايلاند توزيع نبات القنب المخدر على المنازل لزراعته بصورة قانونية خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.
أعلنت ذلك وزارة الصحة في تايلاند، قبل أيام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إضفاء الشرعية على زراعة نبات القنب داخل المنازل بهدف استخدامه للأغراض الصحية، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس.
وبحسب القانون الجديد، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من الـ 9 من يونيو المقبل، فإن العائلة التي تريد زراعة القنب داخل المنزل لأغراض صحية تقوم بإخطار السلطات المحلية بذلك، بينما يتم حظر استخدامه للأغراض التجارية إلا بتصريح إضافي.
وتسعى تايلاند إلى ترويج القنب باعتباره محصولا ذا قيمة تجارية يستقطب أعداد كبيرة من العمالة.
يذكر أن تايلاند جعلت استخدام القنب لأغراض بحثية أو طبية مسموح به من الناحية القانونية منذ عام 2018.
نبات الحشيش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2019
تايلاند توزع أول دفعة من الماريغوانا الطبية على المستشفيات
7 أغسطس 2019, 13:50 GMT
ونقلت الشبكة عن رائدة أعمال بمشروعات القنب في بانكوك قولها إن هدف القانون الجديد هو تمهيد الطريق لاستخدام القنب لأغراض طبية في إطار هذا القانون".
ويعاني أكثر من 35 مليون شخص حول العالم من أعراض إدمان المخدرات، وفقا لبيانات الأمم المتحدة التي تم جمعها من 69 دولة خلال الفترة بين 2014 و2018.
وتشير تلك البيانات إلى أن القنب يتسبب في نحو نصف جرائم المخدرات المسجلة، إذ وصل عدد مستهلكيه عام 2018 فقط إلى نحو 192 مليون شخص على مستوى العالم، بينما يشير التقرير العالمي للمخدرات إلى أن تايلاند كانت تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استهلاك المخدرات عام 2020.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала