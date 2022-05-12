https://arabic.sputniknews.com/20220512/تايلاند-الحكومة-توزع-مخدر-القنب-على-المنازل-1062145752.html
تايلاند… الحكومة توزع مخدر القنب على المنازل
تايلاند… الحكومة توزع مخدر القنب على المنازل
قررت حكومة تايلاند توزيع نبات القنب المخدر على المنازل لزراعته بصورة قانونية خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T12:30+0000
2022-05-12T12:30+0000
2022-05-12T12:30+0000
العالم
أخبار تايلاند
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أعلنت ذلك وزارة الصحة في تايلاند، قبل أيام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إضفاء الشرعية على زراعة نبات القنب داخل المنازل بهدف استخدامه للأغراض الصحية، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس.وبحسب القانون الجديد، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من الـ 9 من يونيو المقبل، فإن العائلة التي تريد زراعة القنب داخل المنزل لأغراض صحية تقوم بإخطار السلطات المحلية بذلك، بينما يتم حظر استخدامه للأغراض التجارية إلا بتصريح إضافي.يذكر أن تايلاند جعلت استخدام القنب لأغراض بحثية أو طبية مسموح به من الناحية القانونية منذ عام 2018.ونقلت الشبكة عن رائدة أعمال بمشروعات القنب في بانكوك قولها إن هدف القانون الجديد هو تمهيد الطريق لاستخدام القنب لأغراض طبية في إطار هذا القانون".وتشير تلك البيانات إلى أن القنب يتسبب في نحو نصف جرائم المخدرات المسجلة، إذ وصل عدد مستهلكيه عام 2018 فقط إلى نحو 192 مليون شخص على مستوى العالم، بينما يشير التقرير العالمي للمخدرات إلى أن تايلاند كانت تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استهلاك المخدرات عام 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20190807/تايلاند-توزع-أول-دفعة-من-الماريغوانا-الطبية-على-المستشفيات-1042598976.html
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العالم, أخبار تايلاند
تايلاند… الحكومة توزع مخدر القنب على المنازل
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قررت حكومة تايلاند توزيع نبات القنب المخدر على المنازل لزراعته بصورة قانونية خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.
أعلنت ذلك وزارة الصحة في تايلاند، قبل أيام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إضفاء الشرعية على زراعة نبات القنب داخل المنازل بهدف استخدامه للأغراض الصحية
، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس.
وبحسب القانون الجديد، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من الـ 9 من يونيو المقبل، فإن العائلة التي تريد زراعة القنب داخل المنزل لأغراض صحية تقوم بإخطار السلطات المحلية بذلك، بينما يتم حظر استخدامه للأغراض التجارية إلا بتصريح إضافي.
وتسعى تايلاند إلى ترويج القنب باعتباره محصولا ذا قيمة تجارية يستقطب أعداد كبيرة من العمالة.
يذكر أن تايلاند جعلت استخدام القنب لأغراض بحثية أو طبية مسموح به من الناحية القانونية منذ عام 2018.
ونقلت الشبكة عن رائدة أعمال بمشروعات القنب في بانكوك قولها إن هدف القانون الجديد هو تمهيد الطريق لاستخدام القنب
لأغراض طبية في إطار هذا القانون".
ويعاني أكثر من 35 مليون شخص حول العالم من أعراض إدمان
المخدرات، وفقا لبيانات الأمم المتحدة التي تم جمعها من 69 دولة خلال الفترة بين 2014 و2018.
وتشير تلك البيانات إلى أن القنب يتسبب في نحو نصف جرائم المخدرات المسجلة، إذ وصل عدد مستهلكيه عام 2018 فقط إلى نحو 192 مليون شخص على مستوى العالم، بينما يشير التقرير العالمي للمخدرات إلى أن تايلاند كانت تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استهلاك المخدرات
عام 2020.