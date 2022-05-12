https://arabic.sputniknews.com/20220512/تتسبب-في-الوفاة-خلال-ساعات-الصحة-المصرية-تحذر-من-اصطياد-أو-تناول-سمكة-1062162972.html
تتسبب في الوفاة خلال ساعات... الصحة المصرية تحذر من اصطياد أو تناول سمكة
تتسبب في الوفاة خلال ساعات... الصحة المصرية تحذر من اصطياد أو تناول سمكة
حذرت وزارة الصحة المصرية من تناول أو اصطياد سمكة، لعدم وجود مصل حتى الآن للتداوي من سمها. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T19:43+0000
2022-05-12T19:43+0000
2022-05-12T19:43+0000
وزارة الصحة المصرية
سمكة
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جاء هذا في تغريدة نشرتها الوزارة أخيرا عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وقالت الوزارة إن سمكة القراض، والتي تُعرف كذلك بسمكة الأرنب، أو النفيخة تحتوي على غدد سامة تحت الجلد، والأحشاء، والنخاع، والكبد، واللحم.وأشارت وزارة الصحة إلى أن السم الموجود في السمكة والذي يطلق عليه "تيترودوتوكسي"، ليس له مصل للشفاء منه حتى الآن.ويمكن لسم هذه السمكة التي تتميز بجلدها الرمادي أن يؤدي إلى الوفاة في غضون 6 إلى 8 ساعات.وتظهر أعراض التسمم بهذه السمكة في غضون 20 دقيقة إلى ساعة من تناولها، وقد يتأخر ظهور الأعراض إلى ما بعد يومين.وتعيش هذه السمكة في قاع البحار، وتتعايش على فضلات الأسماك، وأنواع من الطحالب السامة.وتمكنت هذه السمكة التي تعيش في البحر الأحمر، والمحيطات، من الانتقال إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الصحة المصرية, سمكة
تتسبب في الوفاة خلال ساعات... الصحة المصرية تحذر من اصطياد أو تناول سمكة
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حذرت وزارة الصحة المصرية من تناول أو اصطياد سمكة، لعدم وجود مصل حتى الآن للتداوي من سمها.
جاء هذا في تغريدة نشرتها الوزارة أخيرا عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقالت الوزارة إن سمكة القراض، والتي تُعرف كذلك بسمكة الأرنب، أو النفيخة تحتوي على غدد سامة تحت الجلد، والأحشاء، والنخاع، والكبد، واللحم.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن السم الموجود في السمكة والذي يطلق عليه "تيترودوتوكسي"، ليس له مصل للشفاء منه حتى الآن.
ويمكن لسم هذه السمكة التي تتميز بجلدها الرمادي أن يؤدي إلى الوفاة في غضون 6 إلى 8 ساعات.
وتظهر أعراض التسمم بهذه السمكة في غضون 20 دقيقة إلى ساعة من تناولها، وقد يتأخر ظهور الأعراض إلى ما بعد يومين.
وتعيش هذه السمكة في قاع البحار، وتتعايش على فضلات الأسماك، وأنواع من الطحالب السامة.
وتمكنت هذه السمكة التي تعيش في البحر الأحمر، والمحيطات، من الانتقال إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس.