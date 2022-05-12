https://arabic.sputniknews.com/20220512/تدريبات-للطيران-الحربي-التركي-بالاشتراك-مع-كتيبة-للناتو-1062140096.html
تدريبات للطيران الحربي التركي بالاشتراك مع كتيبة "للناتو"
تدريبات للطيران الحربي التركي بالاشتراك مع كتيبة "للناتو"
قالت وزارة الدفاع التركية إن سلاح الجو أجرى تدريبات مع قوة المهام المشتركة عالية الجاهزية التابعة لحلف الناتو والتي تضم مقاتلات من طراز "إف-16". 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T11:07+0000
2022-05-12T11:07+0000
2022-05-12T11:07+0000
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وذكر بيان الوزارة أن "التدريبات الخاصة بالتعاون في مجال الطيران البحري أجريت مع عناصر من قوة المهام القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي بمشاركة طائرات إف-16 الموجودة في الخدمة في القاعدة الرئيسية السادسة التابعة لقيادة القوات الجوية التركية".عبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في 10 أيار/مايو، عن تطلع بلاده لموافقة واشنطن على تزويدها بمقاتلات "إف-16" الجديدة.وقال وزير الدفاع التركي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت خطابا إلى الكونغرس في مارس/ آذار، بشأن هذه المسألة.ومع ذلك، لا يزال موقف واشنطن النهائي غير واضح، بحسب الوزير التركي.وأضاف أكار: "هذه عملية طويلة. نأمل أن تكون النتيجة إيجابية. هل من الممكن أن نحصل على نتيجة إيجابية بشأن قضية مقاتلات إف-16؟ هذا ممكن... لكن هل هذا مؤكد؟ لا. نحن نتابع التطورات عن كثب".وتابع: "إذا تمكنا من شراء مقاتلات إف-16 الجديدة ستمثل دعما لقواتنا الجوية حتى ننتج مقاتلاتنا الوطنية".
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الرئيس-البيلاروسي-يحث-على-خلق-اكتفاء-ذاتي-تكنولوجي-في-روسيا-وبيلاروسيا-1062139170.html
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أخبار تركيا اليوم, الناتو, رصد عسكري
تدريبات للطيران الحربي التركي بالاشتراك مع كتيبة "للناتو"
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قالت وزارة الدفاع التركية إن سلاح الجو أجرى تدريبات مع قوة المهام المشتركة عالية الجاهزية التابعة لحلف الناتو والتي تضم مقاتلات من طراز "إف-16".
وذكر بيان الوزارة أن "التدريبات الخاصة بالتعاون في مجال الطيران البحري أجريت مع عناصر من قوة المهام القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي بمشاركة طائرات إف-16 الموجودة في الخدمة في القاعدة الرئيسية السادسة التابعة لقيادة القوات الجوية التركية".
عبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في 10 أيار/مايو، عن تطلع بلاده لموافقة واشنطن على تزويدها بمقاتلات "إف-16" الجديدة.
وقال وزير الدفاع التركي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت خطابا إلى الكونغرس في مارس/ آذار، بشأن هذه المسألة.
ومع ذلك، لا يزال موقف واشنطن النهائي غير واضح، بحسب الوزير التركي.
وأضاف أكار
: "هذه عملية طويلة. نأمل أن تكون النتيجة إيجابية. هل من الممكن أن نحصل على نتيجة إيجابية بشأن قضية مقاتلات إف-16؟ هذا ممكن... لكن هل هذا مؤكد؟ لا. نحن نتابع التطورات عن كثب".
وتابع: "إذا تمكنا من شراء مقاتلات إف-16 الجديدة ستمثل دعما لقواتنا الجوية حتى ننتج مقاتلاتنا الوطنية".