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https://arabic.sputniknews.com/20220512/تراجع-سعر-صرف-اليورو-إلى-66-روبلا-لأول-مرة-منذ-يونيو-2017-1062152407.html
تراجع سعر صرف اليورو إلى 66 روبلا لأول مرة منذ يونيو 2017
تراجع سعر صرف اليورو إلى 66 روبلا لأول مرة منذ يونيو 2017
عزز الروبل الروسي موقعه أمام الدولار الأمريكي واليورو، اليوم الخميس 12 مايو/أيار. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:33+0000
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اقتصاد
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حيث تراجع سعر صرف اليورو في بورصة موسكو إلى 66 روبلا لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2017، في حين وصل سعر الدولار لـ64 روبل.وبحسب بورصة موسكو، صباح اليوم الخميس، وصل اليورو إلى 68.5 روبل، والدولار إلى 65.5 روبل.وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتيح مجددا ابتداءً من يوم الاثنين 17 أبريل، تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر آذار/مارس، لدراسة أثر العقوبات الغربية على روسيا.
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اقتصاد

تراجع سعر صرف اليورو إلى 66 روبلا لأول مرة منذ يونيو 2017

14:33 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilovروبل روسي
روبل روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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عزز الروبل الروسي موقعه أمام الدولار الأمريكي واليورو، اليوم الخميس 12 مايو/أيار.
حيث تراجع سعر صرف اليورو في بورصة موسكو إلى 66 روبلا لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2017، في حين وصل سعر الدولار لـ64 روبل.
وانخفض سعر صرف الدولار لحسابات يوم غد عند الساعة 17:08 بمقدار 3,25 روبل إلى 63.95 روبل، واليورو بمقدار 4,15 روبل، إلى 66.35 روبل.
وبحسب بورصة موسكو، صباح اليوم الخميس، وصل اليورو إلى 68.5 روبل، والدولار إلى 65.5 روبل.
وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتيح مجددا ابتداءً من يوم الاثنين 17 أبريل، تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر آذار/مارس، لدراسة أثر العقوبات الغربية على روسيا.
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