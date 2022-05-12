https://arabic.sputniknews.com/20220512/ترامب-يبيع-فندقه-الشهير-في-واشنطن-بـ-375-مليون-دولار-1062148601.html

ترامب يبيع فندقه الشهير في واشنطن بـ 375 مليون دولار

ترامب يبيع فندقه الشهير في واشنطن بـ 375 مليون دولار

باع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فندقه الشهير في العاصمة واشنطن لشركة استثمارات عقارية مقابل 375 مليون دولار. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T13:30+0000

2022-05-12T13:30+0000

2022-05-12T13:30+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

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وكان الفندق مقرا لمكتب بريد قديم، قبل أن يحصل عليه ترامب بعقد إيجار من الحكومة الفيدرالية قبل نحو 10 سنوات، حيث قام بتحويله إلى أحد معالم العاصمة الأمريكية منذ افتتاحه عام 2016.وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير عن الصفقة، اليوم الخميس، إن ترامب باع العقد الحكومي الخاص باستغلال الفندق إلى شركة الاستثمارات العقارية "سي جي آي ميرشانت غروب".ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إزالة اسم ترامب من على واجهة الفندق، حيث من المقرر أن يحمل اسم "والدورف أستوريا".ونوهت الصحيفة إلى أن فندق ترامب كان موضع إثارة جدل خلال سنوات حكم ترامب، وكان رمزا للخلط بين رجال السياسة ورجال الأعمال، في صورة لم تحدث مع أي رئيس آخر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.وقال إيريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق، إن عائلته تفخر بأنها استطاعت تحويل مبنى حكومة قديم إلى أيقونة الفنادق حول العالم بعدما حصلت على عقد حكومي باستغلاله.يذكر أن فندق ترامب كان، خلال فترة رئاسته، مركزا لتجميع الجمهوريين، إضافة إلى تحوله إلى وجهة للمحتجين المعارضين لسياسة ترامب.يذكر أن ترامب حصل على عقد استخدام المبنى عام 2013 وافتتحه عام 2016، قبل أسابيع من فوزه في الانتخابات الرئاسية.

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب