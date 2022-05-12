عربي
وزير الاقتصاد الألماني: البلد ليس جاهزا لفرض حظر كامل على الغاز الروسي حتى الآن
https://arabic.sputniknews.com/20220512/ترامب-يبيع-فندقه-الشهير-في-واشنطن-بـ-375-مليون-دولار-1062148601.html
ترامب يبيع فندقه الشهير في واشنطن بـ 375 مليون دولار
ترامب يبيع فندقه الشهير في واشنطن بـ 375 مليون دولار
باع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فندقه الشهير في العاصمة واشنطن لشركة استثمارات عقارية مقابل 375 مليون دولار. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T13:30+0000
2022-05-12T13:30+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102144/97/1021449774_0:217:5760:3457_1920x0_80_0_0_fb41d81a758a517ce226fc6eaa2f8973.jpg
وكان الفندق مقرا لمكتب بريد قديم، قبل أن يحصل عليه ترامب بعقد إيجار من الحكومة الفيدرالية قبل نحو 10 سنوات، حيث قام بتحويله إلى أحد معالم العاصمة الأمريكية منذ افتتاحه عام 2016.وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير عن الصفقة، اليوم الخميس، إن ترامب باع العقد الحكومي الخاص باستغلال الفندق إلى شركة الاستثمارات العقارية "سي جي آي ميرشانت غروب".ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إزالة اسم ترامب من على واجهة الفندق، حيث من المقرر أن يحمل اسم "والدورف أستوريا".ونوهت الصحيفة إلى أن فندق ترامب كان موضع إثارة جدل خلال سنوات حكم ترامب، وكان رمزا للخلط بين رجال السياسة ورجال الأعمال، في صورة لم تحدث مع أي رئيس آخر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.وقال إيريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق، إن عائلته تفخر بأنها استطاعت تحويل مبنى حكومة قديم إلى أيقونة الفنادق حول العالم بعدما حصلت على عقد حكومي باستغلاله.يذكر أن فندق ترامب كان، خلال فترة رئاسته، مركزا لتجميع الجمهوريين، إضافة إلى تحوله إلى وجهة للمحتجين المعارضين لسياسة ترامب.يذكر أن ترامب حصل على عقد استخدام المبنى عام 2013 وافتتحه عام 2016، قبل أسابيع من فوزه في الانتخابات الرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211009/ترامب-يخسر-خلال-فترة-ولايته-70-مليون-دولار-في-فندقه-بواشنطن-1050381797.html
https://arabic.sputniknews.com/20211210/محامي-ترامب-يزعم-امتلاكه-أدلة-على-أن-الآلاف-من-الموتى-أدلوا-بأصواتهم-لبايدن-في-الانتخابات-1053793430.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102144/97/1021449774_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_13609e52538250f9e1c1786619a719e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ترامب يبيع فندقه الشهير في واشنطن بـ 375 مليون دولار

13:30 GMT 12.05.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaفندق ترامب
فندق ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsiva
تابعنا عبرTelegram
باع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فندقه الشهير في العاصمة واشنطن لشركة استثمارات عقارية مقابل 375 مليون دولار.
وكان الفندق مقرا لمكتب بريد قديم، قبل أن يحصل عليه ترامب بعقد إيجار من الحكومة الفيدرالية قبل نحو 10 سنوات، حيث قام بتحويله إلى أحد معالم العاصمة الأمريكية منذ افتتاحه عام 2016.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2021
فندق ترامب في واشنطن يخسر خلال فترة ولايته أكثر من 70 مليون دولار
9 أكتوبر 2021, 06:52 GMT
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير عن الصفقة، اليوم الخميس، إن ترامب باع العقد الحكومي الخاص باستغلال الفندق إلى شركة الاستثمارات العقارية "سي جي آي ميرشانت غروب".
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إزالة اسم ترامب من على واجهة الفندق، حيث من المقرر أن يحمل اسم "والدورف أستوريا".
ونوهت الصحيفة إلى أن فندق ترامب كان موضع إثارة جدل خلال سنوات حكم ترامب، وكان رمزا للخلط بين رجال السياسة ورجال الأعمال، في صورة لم تحدث مع أي رئيس آخر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إيريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق، إن عائلته تفخر بأنها استطاعت تحويل مبنى حكومة قديم إلى أيقونة الفنادق حول العالم بعدما حصلت على عقد حكومي باستغلاله.
رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
محامي ترامب يزعم امتلاكه أدلة على أن الآلاف من الموتى أدلوا بأصواتهم لبايدن في الانتخابات
10 ديسمبر 2021, 18:55 GMT
يذكر أن فندق ترامب كان، خلال فترة رئاسته، مركزا لتجميع الجمهوريين، إضافة إلى تحوله إلى وجهة للمحتجين المعارضين لسياسة ترامب.
يذكر أن ترامب حصل على عقد استخدام المبنى عام 2013 وافتتحه عام 2016، قبل أسابيع من فوزه في الانتخابات الرئاسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала