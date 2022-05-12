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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/تضرر-برج-التلفزيون-التابع-لوزارة-الاتصالات-في-دونيستك-نتيجة-قصف-القوات-الأوكرانية-للمدينة-1062135520.html
تضرر برج التلفزيون التابع لوزارة الاتصالات في دونيستك نتيجة قصف القوات الأوكرانية للمدينة
تضرر برج التلفزيون التابع لوزارة الاتصالات في دونيستك نتيجة قصف القوات الأوكرانية للمدينة
تضرر برج التلفزيون التابع لوزارة الاتصالات في جمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:30+0000
2022-05-12T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وحسبما أفاد به مكتب تمثيل الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار عبر "تيلغرام": "فإنه، ونتيجة قصف التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، تضرر برج التلفزيون التابع لوزارة الاتصالات في جمهورية دونيتسك الشعبية".في وقت سابق ، ذكر المركز أن القوات الأوكرانية أطلقت صباح اليوم 4 قذائف من عيار 122 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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العالم, روسيا

تضرر برج التلفزيون التابع لوزارة الاتصالات في دونيستك نتيجة قصف القوات الأوكرانية للمدينة

09:30 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورانفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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تضرر برج التلفزيون التابع لوزارة الاتصالات في جمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك.
وحسبما أفاد به مكتب تمثيل الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار عبر "تيلغرام": "فإنه، ونتيجة قصف التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، تضرر برج التلفزيون التابع لوزارة الاتصالات في جمهورية دونيتسك الشعبية".
في وقت سابق ، ذكر المركز أن القوات الأوكرانية أطلقت صباح اليوم 4 قذائف من عيار 122 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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