https://arabic.sputniknews.com/20220512/تعهد-ماسك-بعودة-ترامب-إلى-تويتر--يضع-الأخير-في-ورطة-كيف-سيرد؟-1062157747.html

تعهد ماسك بعودة ترامب إلى تويتر يضع الأخير في ورطة... كيف سيرد؟

تعهد ماسك بعودة ترامب إلى تويتر يضع الأخير في ورطة... كيف سيرد؟

أكد إيلون ماسك أنه يريد عودة دونالد ترامب إلى تويتر، مرة أخرى، واصفا قرار حظره بأنه كان "خاطئا". 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T16:32+0000

2022-05-12T16:32+0000

2022-05-12T16:32+0000

دونالد ترامب

إيلون ماسك

تويتر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053388673_0:87:3126:1845_1920x0_80_0_0_57c5f7203bbeb0620d0a1af0f9a9dbc0.jpg

وحسب سي إن إن، قال ماسك، الذي يقوم بشراء شركة التواصل الاجتماعي، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه ليس من الصحيح حظر دونالد ترامب، أعتقد أن هذا كان خطأ، سأقوم بإلغاء الحظر الدائم".والسؤال: هل يريد ماسك حقيقة عودة ترامب إلى منصته عندما يكمل استحواذه عليها؟ أم أن لديه أسبابا أخرى تتعلق بما يجنيه ترامب من هذا الحظر؟.لكن الأزمة ليست في نية ماسك، ورغبته في إفادة ترامب من عدمها، إنما الأزمة في ترامب نفسه والذي وضع الكثير من رأس ماله بعد الرئاسة - السياسية وغير السياسية - على موقع منافس على وسائل التواصل الاجتماعي يُعرف باسم"Truth Social".فإذا عاد ترامب إلى تويتر، فإن الأساس المنطقي لوجود Truth Social- سيكون واهيا إلى حد ما، بل قد يختفي تمامًا، وهو الأمر الذي يضع ترامب في مواجهة معضلة صعبة، فحواها: هل يلتزم لأسباب مالية وكبرياء، ويظل محتفظا بـ Truth Social ولا يعود؟ أم يعود إلى تويتر حيث ينتظره أكثر من 80 مليون متابع؟بالمناسبة، لا يتعين على ترامب اتخاذ هذا القرار اليوم، أو غدًا، بحسبان أن ماسك لم يستحوذ بالكامل على تويتر إلى الآن، وحتى في ظل أسرع السيناريوهات، من المحتمل ألا يتخذ ذلك لفترة من الوقت.لقد أصر ترامب، حتى الآن، على أنه ملتزم بـ Truth Social، حيث قال في أعقاب تقارير عن شراء ماسك لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي في أبريل/نيسان: "لن أذهب إلى تويتر، سأبقى على الحقيقة".كان من الغباء الشديد أن يتخلى ترامب عن Truth Socialقبل أن يعرف حتى أ) إذا كان ماسك سيشتري بالفعل Twitter و (ب) إذا كان ماسك يعتزم إعادته إلى منصبه.الحقيقة أن مأزق ترامب أكثر تعقيدًا بعض الشيء من مجرد العودة أو عدمها، حيث ذكرت جابي أور من "سي إن إن"، أول أمس الثلاثاء، أنه وفقًا لشخص مقرب من ترامب، فإن الرئيس السابق ملتزم بـ Truth Social في الوقت الحالي، لكنه يستطلع آراء الحلفاء حول ما إذا كان يجب عليه الانضمام إلى تويتر قبل حدث منتظر في البيت الأبيض في 2024.ففي الشهر الماضي، نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، مؤكدة أن "التطبيق - الذي يشبه تويتر حيث يطلق على المنشورات" حقائق "- تنزيلاته منخفضة للغاية لدرجة أنه سقط من مخططات App Store، إضافة إلى فقدانه المستثمرين والمديرين التنفيذيين".ويبقى السؤال: هل سيواجه ترامب التحدي ويستمر على تطبيقه ويترك تويتر الذي ينتظره فيه 80 مليون متابع؟ سنرى.

https://arabic.sputniknews.com/20220510/ماسك-يعتزم-إلغاء-حظر-حساب-ترامب-على-تويتر-حال-اكتمال-صفقة-شراء-الموقع-1062073366.html

https://arabic.sputniknews.com/20210210/تويتر--حظر-ترامب-دائم-حتى-لو-ترشح-للرئاسة-مرة-أخرى-وفاز-بها-1048073591.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

دونالد ترامب, إيلون ماسك, تويتر