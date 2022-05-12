تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
12:03 GMT 12.05.2022
11:58 GMT 12.05.2022
11:37 GMT 12.05.2022
11:35 GMT 12.05.2022
11:34 GMT 12.05.2022
11:10 GMT 12.05.2022
10:53 GMT 12.05.2022
10:46 GMT 12.05.2022
10:45 GMT 12.05.2022
10:45 GMT 12.05.2022
10:30 GMT 12.05.2022
10:26 GMT 12.05.2022
10:23 GMT 12.05.2022
10:04 GMT 12.05.2022
09:52 GMT 12.05.2022
09:37 GMT 12.05.2022
09:35 GMT 12.05.2022
09:33 GMT 12.05.2022
09:20 GMT 12.05.2022
09:08 GMT 12.05.2022