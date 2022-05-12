https://arabic.sputniknews.com/20220512/تفويض-الجيش-والشرطة-في-السودان-بالتدخل-لإنهاء-حالة-الانفلات-الأمني-في-عدد-من-المدن-1062138865.html
تفويض الجيش والشرطة في السودان بالتدخل لإنهاء حالة الانفلات الأمني في عدد من المدن
تفويض الجيش والشرطة في السودان بالتدخل لإنهاء حالة الانفلات الأمني في عدد من المدن
فوضت السلطات السودانية "الأجهزة الأمنية والعسكرية في السودان بالتدخل لإنهاء حالة الانفلات الأمني الذي تشهده عدد من المدن السودانية". 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T10:40+0000
2022-05-12T10:40+0000
2022-05-12T10:40+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله، عقب اجتماع اللجنة الفنية لمجلس للأمن والدفاع برئاسة عبد الفتاح البرهان وبحضور نائبه محمد حمدان دقلو، إن "اللجنة استعرضت الموقف الأمني والجنائي بالبلاد واتخذت عددا من القرارات، أبرزها توجيه القوات المسلحة وكافة القوات النظامية بجميع أنحاء البلادبالتحرك الفوري والحاسم لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونيه لحسم التفلتات الأمنية والظواهر السالبة التي برزت مؤخرا بما يحفظ هيبة الدولة.وأضاف نبيل، وفقا لموقع سودان تريبيون، "كما كلف الاجتماع القوات المسلحة بكافة المناطق والفرق والقوات النظامية، بالتعامل الحاسم والقانوني مع كافة المظاهر العسكرية غير القانونية ضد أي مجموعات أو أفراد بكافة مدن وأنحاء البلاد".وتواجه ولايات ومدن دارفور بين الحين والآخر، صراعات مسلحة بين مكونات سكانية، كانت آخرها في مناطق كرينق والجنينة الواقعة غربي إقليم دارفور.وراح ضحيتها مئات الجرحى والقتلى حين نشب قتال بين قبائل المساليت بعضهم منضويين مع قوات تحالف السودان الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان وبين قبائل عربية مسلحة، يطلق عليها قوات "جنجويد" منذ عشرات الأعوام.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/عضو-الحرية-والتغيير-السوداني-قد-يكتمل-ملف-الترتيبات-الأمنية-بعد-نهاية-فترة-الحكم-الانتقالي-1062001968.html
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أخبار السودان اليوم
تفويض الجيش والشرطة في السودان بالتدخل لإنهاء حالة الانفلات الأمني في عدد من المدن
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فوضت السلطات السودانية "الأجهزة الأمنية والعسكرية في السودان بالتدخل لإنهاء حالة الانفلات الأمني الذي تشهده عدد من المدن السودانية".
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله، عقب اجتماع اللجنة الفنية لمجلس للأمن والدفاع برئاسة عبد الفتاح البرهان وبحضور نائبه محمد حمدان دقلو، إن "اللجنة استعرضت الموقف الأمني والجنائي بالبلاد واتخذت عددا من القرارات، أبرزها توجيه القوات المسلحة وكافة القوات النظامية بجميع أنحاء البلادبالتحرك الفوري والحاسم لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونيه لحسم التفلتات الأمنية والظواهر السالبة التي برزت مؤخرا بما يحفظ هيبة الدولة.
وأضاف نبيل، وفقا لموقع سودان تريبيون
، "كما كلف الاجتماع القوات المسلحة بكافة المناطق والفرق والقوات النظامية، بالتعامل الحاسم والقانوني مع كافة المظاهر العسكرية غير القانونية ضد أي مجموعات أو أفراد بكافة مدن وأنحاء البلاد".
وتواجه ولايات ومدن دارفور بين الحين والآخر، صراعات مسلحة بين مكونات سكانية، كانت آخرها في مناطق كرينق والجنينة الواقعة غربي إقليم دارفور.
وراح ضحيتها مئات الجرحى والقتلى حين نشب قتال بين قبائل المساليت بعضهم منضويين مع قوات تحالف السودان الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان وبين قبائل عربية مسلحة، يطلق عليها قوات "جنجويد" منذ عشرات الأعوام.