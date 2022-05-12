https://arabic.sputniknews.com/20220512/تلاشي-200-مليار-دولار-من-سوق-العملات-المشفرة-في-يوم-واحد-1062165322.html
تلاشي 200 مليار دولار من سوق العملات المشفرة في يوم واحد
تلاشي 200 مليار دولار من سوق العملات المشفرة في يوم واحد
انخفضت عملة بيتكوين إلى أقل من 26 ألف دولار لأول مرة منذ 16 شهرا، وسط عمليات بيع واسعة النطاق للعملات المشفرة أدت إلى محو أكثر من 200 مليار دولار من السوق... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T21:40+0000
2022-05-12T21:40+0000
2022-05-12T21:40+0000
اقتصاد
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وانخفض سعر بيتكوين إلى 25401 دولار اليوم الخميس، وفقا لمنصة "كوين ميتركس"، وهذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها العملة المشفرة إلى ما دون مستوى 27 ألف دولار منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020.إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، انخفضت إلى 1704 دولارات. إنها المرة الأولى التي تنخفض فيها العملة إلى أقل من 2000 دولار منذ يونيو/ حزيران 2021.يفر المستثمرون من العملات المشفرة في وقت تراجعت فيه أسواق الأسهم من أعلى مستويات جائحة فيروس كورونا وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار وتدهور التوقعات الاقتصادية.أظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء أن أسعار السلع والخدمات قفزت بنسبة 8.3% في أبريل، أعلى من التوقعات من قبل المحللين والتي بلغت 8.1% فقط، وقريبة من أعلى مستوى لها في 40 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/الحكومة-البريطانية-تعتزم-تنظيم-سوق-العملات-المشفرة-قريبا-1060523805.html
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اقتصاد
تلاشي 200 مليار دولار من سوق العملات المشفرة في يوم واحد
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انخفضت عملة بيتكوين إلى أقل من 26 ألف دولار لأول مرة منذ 16 شهرا، وسط عمليات بيع واسعة النطاق للعملات المشفرة أدت إلى محو أكثر من 200 مليار دولار من السوق بأكمله في يوم واحد.
وانخفض سعر بيتكوين إلى 25401 دولار اليوم الخميس، وفقا لمنصة "كوين ميتركس"، وهذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها العملة المشفرة إلى ما دون مستوى 27 ألف دولار
منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، انخفضت إلى 1704 دولارات. إنها المرة الأولى التي تنخفض فيها العملة إلى أقل من 2000 دولار منذ يونيو/ حزيران 2021.
يفر المستثمرون من العملات المشفرة في وقت تراجعت فيه أسواق الأسهم
من أعلى مستويات جائحة فيروس كورونا وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار وتدهور التوقعات الاقتصادية.
أظهرت بيانات التضخم الأمريكية
الصادرة يوم الأربعاء أن أسعار السلع والخدمات قفزت بنسبة 8.3% في أبريل، أعلى من التوقعات من قبل المحللين والتي بلغت 8.1% فقط، وقريبة من أعلى مستوى لها في 40 عاما.