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https://arabic.sputniknews.com/20220512/تلاشي-200-مليار-دولار-من-سوق-العملات-المشفرة-في-يوم-واحد-1062165322.html
تلاشي 200 مليار دولار من سوق العملات المشفرة في يوم واحد
تلاشي 200 مليار دولار من سوق العملات المشفرة في يوم واحد
انخفضت عملة بيتكوين إلى أقل من 26 ألف دولار لأول مرة منذ 16 شهرا، وسط عمليات بيع واسعة النطاق للعملات المشفرة أدت إلى محو أكثر من 200 مليار دولار من السوق... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T21:40+0000
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اقتصاد
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وانخفض سعر بيتكوين إلى 25401 دولار اليوم الخميس، وفقا لمنصة "كوين ميتركس"، وهذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها العملة المشفرة إلى ما دون مستوى 27 ألف دولار منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020.إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، انخفضت إلى 1704 دولارات. إنها المرة الأولى التي تنخفض ​​فيها العملة إلى أقل من 2000 دولار منذ يونيو/ حزيران 2021.يفر المستثمرون من العملات المشفرة في وقت تراجعت فيه أسواق الأسهم من أعلى مستويات جائحة فيروس كورونا وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار وتدهور التوقعات الاقتصادية.أظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء أن أسعار السلع والخدمات قفزت بنسبة 8.3% في أبريل، أعلى من التوقعات من قبل المحللين والتي بلغت 8.1% فقط، وقريبة من أعلى مستوى لها في 40 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/الحكومة-البريطانية-تعتزم-تنظيم-سوق-العملات-المشفرة-قريبا-1060523805.html
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اقتصاد

تلاشي 200 مليار دولار من سوق العملات المشفرة في يوم واحد

21:40 GMT 12.05.2022
CC0 / pixabay.com / العملات الرقمية
العملات الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
CC0 / pixabay.com /
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انخفضت عملة بيتكوين إلى أقل من 26 ألف دولار لأول مرة منذ 16 شهرا، وسط عمليات بيع واسعة النطاق للعملات المشفرة أدت إلى محو أكثر من 200 مليار دولار من السوق بأكمله في يوم واحد.
وانخفض سعر بيتكوين إلى 25401 دولار اليوم الخميس، وفقا لمنصة "كوين ميتركس"، وهذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها العملة المشفرة إلى ما دون مستوى 27 ألف دولار منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، انخفضت إلى 1704 دولارات. إنها المرة الأولى التي تنخفض ​​فيها العملة إلى أقل من 2000 دولار منذ يونيو/ حزيران 2021.
أفضل العملات الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
الحكومة البريطانية تعتزم تنظيم سوق العملات المشفرة قريبا
27 مارس, 12:30 GMT
يفر المستثمرون من العملات المشفرة في وقت تراجعت فيه أسواق الأسهم من أعلى مستويات جائحة فيروس كورونا وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار وتدهور التوقعات الاقتصادية.
أظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء أن أسعار السلع والخدمات قفزت بنسبة 8.3% في أبريل، أعلى من التوقعات من قبل المحللين والتي بلغت 8.1% فقط، وقريبة من أعلى مستوى لها في 40 عاما.
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