https://arabic.sputniknews.com/20220512/جنود-أوكرانيون-مذعورون-يلجؤون-إلى-حيلة-مخزية-1062133625.html
جنود أوكرانيون مذعورون يلجؤون إلى حيلة مخزية
جنود أوكرانيون مذعورون يلجؤون إلى حيلة مخزية
كشف رئيس مدينة تابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية تم تحريرها أخيرا من القوات الأوكرانية في سياق العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى توفير الحماية للناس في... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T08:43+0000
2022-05-12T08:43+0000
2022-05-12T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضح رئيس للسلطة العسكرية المحلية يدعى كامبرود لـ"سبوتنيك" أن جنودا أوكرانيين مذعورين يحاولون الخروج من مدينة روبيجنويه التي حاولت فلول القوات الأوكرانية الاختباء في إحدى منشآتها الصناعية، متنكرين في زي مدني.ويوقفهم محررو المدينة. فمثلا، أوقفوا أخيرا عنصرين من عناصر القوات الأوكرانية حاولا الهروب من روبيجنويه بالسيارة متنكرين في زي مدنى وكأنهما لاجئان.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جنود أوكرانيون مذعورون يلجؤون إلى حيلة مخزية
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كشف رئيس مدينة تابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية تم تحريرها أخيرا من القوات الأوكرانية في سياق العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى توفير الحماية للناس في مناطق أوكرانية من هجمات تشنها قوات نظام كييف، عن حيلة تلجأ إليها عناصر القوات الأوكرانية في محاولة للهروب من محرري أراضي جمهورية لوغانسك.
وأوضح
رئيس للسلطة العسكرية المحلية يدعى كامبرود لـ"سبوتنيك" أن جنودا أوكرانيين مذعورين يحاولون الخروج من مدينة روبيجنويه التي حاولت فلول القوات الأوكرانية الاختباء في إحدى منشآتها الصناعية، متنكرين في زي مدني.
ويوقفهم محررو المدينة. فمثلا، أوقفوا أخيرا عنصرين من عناصر القوات الأوكرانية حاولا الهروب من روبيجنويه بالسيارة متنكرين في زي مدنى وكأنهما لاجئان.