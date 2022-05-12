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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/جنود-أوكرانيون-مذعورون-يلجؤون-إلى-حيلة-مخزية-1062133625.html
جنود أوكرانيون مذعورون يلجؤون إلى حيلة مخزية
جنود أوكرانيون مذعورون يلجؤون إلى حيلة مخزية
كشف رئيس مدينة تابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية تم تحريرها أخيرا من القوات الأوكرانية في سياق العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى توفير الحماية للناس في... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T08:43+0000
2022-05-12T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضح رئيس للسلطة العسكرية المحلية يدعى كامبرود لـ"سبوتنيك" أن جنودا أوكرانيين مذعورين يحاولون الخروج من مدينة روبيجنويه التي حاولت فلول القوات الأوكرانية الاختباء في إحدى منشآتها الصناعية، متنكرين في زي مدني.ويوقفهم محررو المدينة. فمثلا، أوقفوا أخيرا عنصرين من عناصر القوات الأوكرانية حاولا الهروب من روبيجنويه بالسيارة متنكرين في زي مدنى وكأنهما لاجئان.
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رصد عسكري

جنود أوكرانيون مذعورون يلجؤون إلى حيلة مخزية

08:43 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Александр Гальперин / الذهاب إلى بنك الصورمنطقة صناعية بمدينة روبيجنويه
منطقة صناعية بمدينة روبيجنويه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Александр Гальперин
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كشف رئيس مدينة تابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية تم تحريرها أخيرا من القوات الأوكرانية في سياق العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى توفير الحماية للناس في مناطق أوكرانية من هجمات تشنها قوات نظام كييف، عن حيلة تلجأ إليها عناصر القوات الأوكرانية في محاولة للهروب من محرري أراضي جمهورية لوغانسك.
وأوضح رئيس للسلطة العسكرية المحلية يدعى كامبرود لـ"سبوتنيك" أن جنودا أوكرانيين مذعورين يحاولون الخروج من مدينة روبيجنويه التي حاولت فلول القوات الأوكرانية الاختباء في إحدى منشآتها الصناعية، متنكرين في زي مدني.
ويوقفهم محررو المدينة. فمثلا، أوقفوا أخيرا عنصرين من عناصر القوات الأوكرانية حاولا الهروب من روبيجنويه بالسيارة متنكرين في زي مدنى وكأنهما لاجئان.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:49 GMT
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