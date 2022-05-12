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حماس تثمن إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

حماس تثمن إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل في قراءته الأولى. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T08:29+0000

2022-05-12T08:29+0000

2022-05-12T08:29+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العراق اليوم

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ورحبت حماس، في تصريح صحفي، بكل "المواقف الرافضة لتطبيع العلاقات مع عدو أمتنا المشترك، الذي يهدد أمنها واستقرارها ومقدراتها"، داعية "البرلمانات كافة في عالمنا العربي والإسلامي إلى الاحتذاء بهذا الإجراء المشرف، وإقرار قوانين مماثلة، تحظر كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب".وأشار البيان إلى أن قرار البرلمان العراقي يعبر عن أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية.وأقر مجلس النواب العراقي بالقراءة الأولى، أمس الأربعاء، مشروع قانون لحظر التطبيع مع إسرائيل.وقال المكتب الإعلامي للبرلمان لوكالة الأنباء العراقية إنّ "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، والمقدّم من اللجنة القانونية".وأوضح أن القانون يهدف إلى "الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظراً إلى خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه".وتخضع مشاريع القوانين لثلاث قراءات في مجلس النواب العراقي قبل التصويت على بنودها لتصبح قوانين نافذة.وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قال خلال لقائه مع علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية، طهران، إن البرلمان العراقي يعد مشروعا لتجريم التعاون والعلاقات مع إسرائيل.يذكر أنه بحسب المادة 201 من قانون العقوبات العراقي يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط علاقات علنية مع إسرائيل، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

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