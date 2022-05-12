https://arabic.sputniknews.com/20220512/خطوة-إيجابية-من-فيسبوك-تجاه-العراق-1062136835.html
خطوة إيجابية من "فيسبوك" تجاه العراق
خطوة إيجابية من "فيسبوك" تجاه العراق
أعلن مركز الإعلام الرقمي في العراق، بأن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باشر رسمياً، اليوم الخميس، تطبيق معاييره الجديدة لمكافحة الأخبار المزيفة في العراق. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:56+0000
2022-05-12T09:56+0000
2022-05-12T09:56+0000
العالم العربي
منوعات
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وفي بيان نقلته وكالة "شفق نيوز المحلية، حذر المركز "صفحات الوكالات والقنوات العراقية على منصة فيسبوك من التحديث الأخير المتضمن سلسلة معايير جديدة للحد من الأخبار المزيفة".وفقا للبيان، "تحذر الشركة المستخدم قبل أن يقوم بالإعجاب أو مشاركة منشورات صفحة قامت بشكل متكرر بنشر أخبار مضللة".وقال المركز: "فيسبوك نبه الصفحات التي تستمر في نشر الأخبار الكاذبة من أنها ستتعرض لعدة إجراءات منها تقليل ظهور منشوراتها وعدم وصولها للمستخدمين؛ فضلاً عن منعها من الإعلان".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, منوعات
خطوة إيجابية من "فيسبوك" تجاه العراق
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أعلن مركز الإعلام الرقمي في العراق، بأن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باشر رسمياً، اليوم الخميس، تطبيق معاييره الجديدة لمكافحة الأخبار المزيفة في العراق.
وفي بيان
نقلته وكالة "شفق نيوز المحلية، حذر المركز "صفحات الوكالات والقنوات العراقية على منصة فيسبوك من التحديث الأخير المتضمن سلسلة معايير جديدة للحد من الأخبار المزيفة".
وفقا للبيان، "تحذر الشركة المستخدم قبل أن يقوم بالإعجاب أو مشاركة منشورات صفحة قامت بشكل متكرر بنشر أخبار مضللة".
وقال المركز: "فيسبوك نبه الصفحات التي تستمر في نشر الأخبار الكاذبة من أنها ستتعرض لعدة إجراءات منها تقليل ظهور منشوراتها وعدم وصولها للمستخدمين؛ فضلاً عن منعها من الإعلان".