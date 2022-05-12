https://arabic.sputniknews.com/20220512/خلال-عودته-من-فنلنداجونسون-لا-يستطيع-تخيل-تطبيع-العلاقات-مع-بوتين-1062150740.html
خلال عودته من فنلندا...جونسون لا يستطيع تخيل تطبيع العلاقات مع بوتين
خلال عودته من فنلندا...جونسون لا يستطيع تخيل تطبيع العلاقات مع بوتين
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يستطيع تخيل تطبيع العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T13:59+0000
2022-05-12T13:59+0000
2022-05-12T13:59+0000
بريطانيا
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وقال جونسون لشبكة LBC خلال زيارة إلى فنلندا، أمس: "كل شيء ممكن، على ما أعتقد، لكنني لا أرى كيف يمكننا تطبيع العلاقات مع بوتين". وقال إن العالم لا يزال منفتحا على المفاوضات، لكن الرئيس الروسي "استخدمها لوضع خنجر في أوكرانيا". وبحسب جونسون، تعتقد لندن أنه لا يمكن أن يكون هناك تطبيع للعلاقات بين كييف وموسكو في الوضع الحالي.أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا إلى أن دول الناتو لا تريد الاستماع إلى روسيا. ووفقا له، كانت الاستعدادات جارية لشن هجوم على شبه جزيرة القرم ولعملية عقابية أخرى في دونباس. صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن توسيع الحلف لن يجلب مزيدا من الأمن إلى أوروبا، وإن الناتو يتمتع بطابع عدواني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
خلال عودته من فنلندا...جونسون لا يستطيع تخيل تطبيع العلاقات مع بوتين
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يستطيع تخيل تطبيع العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال جونسون لشبكة LBC خلال زيارة إلى فنلندا
، أمس: "كل شيء ممكن، على ما أعتقد، لكنني لا أرى كيف يمكننا تطبيع العلاقات مع بوتين".
وقال إن العالم لا يزال منفتحا
على المفاوضات، لكن الرئيس الروسي "استخدمها لوضع خنجر في أوكرانيا". وبحسب جونسون، تعتقد لندن أنه لا يمكن أن يكون هناك تطبيع للعلاقات بين كييف وموسكو في الوضع الحالي.
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا إلى أن دول الناتو لا تريد الاستماع إلى روسيا. ووفقا له، كانت الاستعدادات جارية لشن هجوم على شبه جزيرة القرم ولعملية عقابية أخرى في دونباس. صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن توسيع الحلف لن يجلب مزيدا من الأمن إلى أوروبا، وإن الناتو يتمتع بطابع عدواني.