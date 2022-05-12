عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220512/خلال-عودته-من-فنلنداجونسون-لا-يستطيع-تخيل-تطبيع-العلاقات-مع-بوتين-1062150740.html
خلال عودته من فنلندا...جونسون لا يستطيع تخيل تطبيع العلاقات مع بوتين
خلال عودته من فنلندا...جونسون لا يستطيع تخيل تطبيع العلاقات مع بوتين
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يستطيع تخيل تطبيع العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T13:59+0000
2022-05-12T13:59+0000
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062112741_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cc67351a27607b202706ba1ce77db9f9.jpg
وقال جونسون لشبكة LBC خلال زيارة إلى فنلندا، أمس: "كل شيء ممكن، على ما أعتقد، لكنني لا أرى كيف يمكننا تطبيع العلاقات مع بوتين". وقال إن العالم لا يزال منفتحا على المفاوضات، لكن الرئيس الروسي "استخدمها لوضع خنجر في أوكرانيا". وبحسب جونسون، تعتقد لندن أنه لا يمكن أن يكون هناك تطبيع للعلاقات بين كييف وموسكو في الوضع الحالي.أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا إلى أن دول الناتو لا تريد الاستماع إلى روسيا. ووفقا له، كانت الاستعدادات جارية لشن هجوم على شبه جزيرة القرم ولعملية عقابية أخرى في دونباس. صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن توسيع الحلف لن يجلب مزيدا من الأمن إلى أوروبا، وإن الناتو يتمتع بطابع عدواني.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062112741_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6ddc8faf2b564d4b1ac999afc6579f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا

خلال عودته من فنلندا...جونسون لا يستطيع تخيل تطبيع العلاقات مع بوتين

13:59 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يستطيع تخيل تطبيع العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال جونسون لشبكة LBC خلال زيارة إلى فنلندا، أمس: "كل شيء ممكن، على ما أعتقد، لكنني لا أرى كيف يمكننا تطبيع العلاقات مع بوتين".
وقال إن العالم لا يزال منفتحا على المفاوضات، لكن الرئيس الروسي "استخدمها لوضع خنجر في أوكرانيا". وبحسب جونسون، تعتقد لندن أنه لا يمكن أن يكون هناك تطبيع للعلاقات بين كييف وموسكو في الوضع الحالي.
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا إلى أن دول الناتو لا تريد الاستماع إلى روسيا. ووفقا له، كانت الاستعدادات جارية لشن هجوم على شبه جزيرة القرم ولعملية عقابية أخرى في دونباس. صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن توسيع الحلف لن يجلب مزيدا من الأمن إلى أوروبا، وإن الناتو يتمتع بطابع عدواني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала