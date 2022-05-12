https://arabic.sputniknews.com/20220512/دراسة-الدماغ-البشري-يصدر-إشارات-عند-وقوع-الأخطاء-لمحاولة-تداركها-1062158329.html

دراسة: الدماغ البشري يصدر إشارات عند وقوع الأخطاء لمحاولة تداركها

دراسة: الدماغ البشري يصدر إشارات عند وقوع الأخطاء لمحاولة تداركها

كشفت دراسة حديثة أن الدماغ البشري يصدر إشارات، عند وقوع أي خطأ، في محاولة لتداركه. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T16:44+0000

2022-05-12T16:44+0000

2022-05-12T16:44+0000

الصحة

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وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة "كوسموس" الأسترالية، إن الدماغ البشري ينتج إشارة داخلية، تعلمه بأنه ارتكب خطأ، وأن هذه الإشارة تساعد الإنسان على تصحيح أخطائه وتعلمه مهام جديدة.ونجحت الدراسة في الخلايا العصبية المسؤولة عن تدارك الأخطاء والتعلم منها.وتوصلت الدراسة التي قام بها علماء أعصاب، إلى أن الخلايا العصبية الموجودة في القشرة الأمامية الوسطى للدماغ (قشرة فص الجبهة)، هي المسؤولة عن هذه الإشارات الداخلية.وقال يولي روتيسوزر، رئيس فريق البحث، إن "جزءا من سحر الدماغ البشري هو أنه مرن للغاية".وتابع: "أنجزنا دراستنا لفك شفرة كيف يمكن للدماغ أن يقوم بأمرين في نفس الوقت".وأكد: "سجلنا نشاط أكثر من 1000 خلية عصبية في القشرة الأمامية الوسطى للدماغ أثناء قيام الإنسان بمهام إدراكية معقدة".وأشار إلى أن الخلايا العصبية ترسل تلك الإشارات الداخلية لتحسين التعامل ومساعدة الدماغ على ضبط تركيزه في المستقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220506/العلماء-يحددون-من-خلال-موجات-الدماغ-ما-إذا-كان-الشخص-يتخيل-1061922505.html

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الصحة