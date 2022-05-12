https://arabic.sputniknews.com/20220512/دوناروما-يحسم-موقفه-من-المشاركة-في-المباريات-بالتبادل-مع-نافاس-1062162746.html

دوناروما يحسم موقفه من المشاركة في المباريات بالتبادل مع نافاس

دوناروما يحسم موقفه من المشاركة في المباريات بالتبادل مع نافاس

حسم حارس المرمى فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم جانلويجي دوناروما موقفه من المشاركة في المباريات بالتبادل مع زميله كيلور نافاس. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T19:21+0000

2022-05-12T19:21+0000

2022-05-12T19:21+0000

رياضة

نادي باريس سان جيرمان

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وقال دوناروما في مقابلة مع "فرانس برس": "أعتقد أن ذلك لن يحدث بالتأكيد على هذا النحو، لأنني أعتقد أن النادي سيتخذ قراره في هذا المركز".وأضاف: "لدي علاقة جيدة جداً مع نافاس، ونحن نتفهم الموقف".وتابع: "لكن الأمر كان صعباً، وبالنسبة له أيضاً، ولكن دعنا نقول إننا نجحنا في إدارة الأمر بشكل جيد، مع المجموعة بأكملها وخاصة بيننا نحن الاثنين"، مؤكداً أنه يريد البقاء في باريس.وكان نافاس قد صرح، في وقت سابق، لوسائل إعلام فرنسية، بأنه يريد أن يلعب كل المباريات"، قائلا إن "هذا الوضع يجب أن يتغير".وكان المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قد اتبع أسلوب التبادل بين الحارسين الدوليين طوال الموسم الماضي.يذكر أن دوناروما البالغ 23 عاماً وصل إلى باريس سان جيرمان، الصيف الماضي، آتياً من ميلان الإيطالي ومتوجاً مع منتخب بلاده بكأس أوروبا التي نال فيها جائزة أفضل لاعب، بعقد حتى 2026.أما نافاس (35 عاماً)، فانتقل في 2019 من ريال مدريد الإسباني بعقد حتى 2024.

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رياضة, نادي باريس سان جيرمان