https://arabic.sputniknews.com/20220512/ديزني-تعوض-200-مليون-دولار-من-خسائرها-في-روسيا-على-حساب-نتفليكس-1062144930.html

ديزني تعوض 200 مليون دولار من خسائرها في روسيا على حساب "نتفليكس"

ديزني تعوض 200 مليون دولار من خسائرها في روسيا على حساب "نتفليكس"

اعلنت شركة والت ديزني عن الخسائر "الناجمة عن انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة" المرتبطة بقناة "ديزني" في روسيا، في مارس/آذار، حيث أوقفت الشركة جميع الأنشطة... 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T13:43+0000

2022-05-12T13:43+0000

2022-05-12T13:43+0000

روسيا

اقتصاد

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وتكبدت شركة والت ديزني خسارة قدرها 195 مليون دولار بسبب ضعف الأصول غير الملموسة في روسيا، وفقًا لتقرير أرباح الشركة. في وقت سابق، وأوقفت الشركة بث قناة ديزني في روسيا.ويقول التقرير: "سجلت الشركة نفقات بلغ مجموعها 195 مليون دولار بسبب ضعف الأصول غير الملموسة المرتبطة بقناة ديزني في روسيا"، حسبما ذكره موقع "أي إن سي روسيا"، اليوم الخميس.وعلقت شركة والت ديزني جميع الأنشطة التجارية في روسيا في مارس، بما في ذلك ترخيص المحتوى والمنتج، ومجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، وبث قناة "ديزني".وأبلغت شركة والت ديزني عن نمو قوي في خدمة البث المباشر "ديزني بلس" في الربع الأخير، مما أدى إلى تناقض حاد مع الانخفاضات الأخيرة في عدد المشتركين التي شهدتها شركة نتفلكس الرائدة في صناعة المحتوى.واكتسبت ديزني 7.9 مليون مشترك جديد، وهو أعلى بكثير من التوقعات بـ5 ملايين، وجاءت هذه الزيادة بعد أسابيع فقط من تحذير "نتفليكس" من أنها ستفقد مليوني مشترك في الربع الحالي، مما أثار عمليات بيع حادة في أسهمها وأثار مخاوف بشأن الحجم المحتمل لسوق بث البرامج الترفيهية العالمي.كما شهد قسم المنتزهات الترفيهية في ديزني (على غرار ديزني لاند) انتعاشًا قويًا، حيث زادت الإيرادات الفصلية بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 6.6 مليار دولار (9.5 مليار دولار)، متجاوزة توقعات بورصة وول ستريت، حسبما ذكرته صحيفة "الفاينينشال تايمز"، اليوم الخميس.ووصل عدد مشتركي "ديزني بلس" إلى 137.7 مليون مشترك، في حين بلغ العدد الإجمالي لمشتركي البث المباشر للشركة بما في ذلك ديزني بلس و "إي إس بي إن بلس" إلى 205 ملايين في هذه الفترة.وقال بوب تشابك، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن "ديزني بلس تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها البالغ ما بين 230 مليون و260 مليون مشترك بحلول عام 2024".ولكن كريستين مكارثي، المديرة المالية لشركة ديزني، خففت التوقعات بشأن تدفق النمو في النصف الثاني من العام.وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 3% في تعاملات ما بعد الإغلاق، وتراجعت أسهم ديزني بأكثر من 40% خلال العام الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220512/مصرف-روسي-يطالب-بتعويض-الأضرار-من-جانب-أوكرانيا-1062141514.html

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