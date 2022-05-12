https://arabic.sputniknews.com/20220512/رئيسي-وأمير-قطر-يؤكدان-ضرورة-محاسبة-مرتكبي-جريمة-قتل-الصحفية-الفلسطينيية-شيرين-أبو-عاقلة-1062147334.html
رئيسي وأمير قطر يؤكدان ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة قتل الصحفية الفلسطينيية شيرين أبو عاقلة
رئيسي وأمير قطر يؤكدان ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة قتل الصحفية الفلسطينيية شيرين أبو عاقلة
اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، "زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران "نقطة تحول" في العلاقات بين البلدين ولها دور هام في... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T12:49+0000
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وقال رئيسي، في مؤتمر صحفي مع أمير قطر في طهران، "بحثنا توسيع العلاقات بين البلدين خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية وأكدنا على توسيع التعاون الثنائي والاقتصادي بين البلدين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف: "نتطلع إلى تحقيق نتائج المفاوضات والاتفاقيات بين البلدين وبحثنا حل مشاكل المنطقة عن طريق رؤساء وزعماء المنطقة"، متابعا: أن "أي تواجد للأجانب في المنطقة خاصة الدول الغربية ليس فقط لاشششششششس يجلب أمن واستقرار المنطقة بل يضر بأمن المنطقة ويعقد الأمور فيها".من جانبه، أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده "تنظر دائما بإيجابية لمحادثات فيينا"، لافتا إلى أن الدوحة تسعى للدفع قدما بهذه المفاوضات، لحل الخلافات في المنطقة بالحوار وحل النزاعات سلميا.وقال أمير قطر، إن "قطر تحترم سيادة الدول وأنه تم الاتفاق على عدم التدخل في شئون الدول الداخلية واحترام سيادتها"، موضحا أن العلاقات بين الدوحة وطهران علاقات متينة وأخوية وحسن جوار.واختتم أمير قطر بتقديم التعازي لأسرة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي الجريمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/أمير-قطر-يصل-إلى-طهران-في-زيارة-رسمية-تلبية-لدعوة-الرئيس-الإيراني-1062137799.html
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أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
رئيسي وأمير قطر يؤكدان ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة قتل الصحفية الفلسطينيية شيرين أبو عاقلة
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اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، "زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران "نقطة تحول" في العلاقات بين البلدين ولها دور هام في تعزيزها".
وقال رئيسي، في مؤتمر صحفي مع أمير قطر في طهران، "بحثنا توسيع العلاقات بين البلدين خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية وأكدنا على توسيع التعاون الثنائي والاقتصادي بين البلدين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
وأضاف: "نتطلع إلى تحقيق نتائج المفاوضات والاتفاقيات بين البلدين وبحثنا حل مشاكل المنطقة عن طريق رؤساء وزعماء المنطقة"، متابعا: أن "أي تواجد للأجانب في المنطقة خاصة الدول الغربية ليس فقط لاشششششششس يجلب أمن واستقرار المنطقة بل يضر بأمن المنطقة ويعقد الأمور فيها".
وفيما يخص الشأن اليمني، قال إن "الحل بيد الشعب اليمني". وشدد على أهمية "كسر محاصرة غزة وإنهاء الإجرام الإسرائيلي"، مقدما التعازي لأسرة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مؤكدا أنه "على يقين من أن جرائم الكيان الصهيوني لا تبعث بزيادة أمنه واستقراره".
من جانبه، أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده "تنظر دائما بإيجابية لمحادثات فيينا"، لافتا إلى أن الدوحة تسعى للدفع قدما بهذه المفاوضات، لحل الخلافات في المنطقة بالحوار وحل النزاعات سلميا.
وقال أمير قطر، إن "قطر تحترم سيادة الدول وأنه تم الاتفاق على عدم التدخل في شئون الدول الداخلية واحترام سيادتها"، موضحا أن العلاقات بين الدوحة وطهران علاقات متينة وأخوية وحسن جوار.
وأضاف: "تحدثنا حول عدة موضوعات بينها العلاقات الثنائية وأهمية حل الخلافات في المنطقة بالحوار"، مشددا على أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار البناء، وتطرقنا إلى مناقشة عدة ملفات بالمنطقة مثل فلسطين وسوريا واليمن والعراق.
واختتم أمير قطر بتقديم التعازي لأسرة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي الجريمة.