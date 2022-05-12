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رئيس الوزراء المصري: حان الوقت لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس
رئيس الوزراء المصري: حان الوقت لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس
أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على ضرورة مضاعفة حجم التبادل التجاري بين بلاده وتونس. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T21:19+0000
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جاء ذلك خلال انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي المصري التونسي المشترك، بمشاركة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وقال مدبولي إن معدلات التبادل التجاري بين القاهرة وتونس ليست على المستوى المأمول، لافتا إلى أنها شهدت تراجعا خلال العامين الماضيين إلى ما يقرب من النصف.عزا رئيس الوزراء المصري الذي يزور تونس حاليا، ذلك إلى ما شهده العالم من أزمات متتالية خلال الفترة الماضية.وقال مدبولي: "حان الوقت لمضاعفة أرقام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بصورة كبيرة".ووصل رئيس مجلس الوزراء زيارة إلى تونس اليوم في زيارة عمل رسميّة تستمر يومين يرافقه فيها وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين للمشاركة في أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.
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أخبار تونس اليوم, أخبار مصر الآن

رئيس الوزراء المصري: حان الوقت لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس

21:19 GMT 12.05.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على ضرورة مضاعفة حجم التبادل التجاري بين بلاده وتونس.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي المصري التونسي المشترك، بمشاركة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
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وقال مدبولي إن معدلات التبادل التجاري بين القاهرة وتونس ليست على المستوى المأمول، لافتا إلى أنها شهدت تراجعا خلال العامين الماضيين إلى ما يقرب من النصف.
عزا رئيس الوزراء المصري الذي يزور تونس حاليا، ذلك إلى ما شهده العالم من أزمات متتالية خلال الفترة الماضية.
وقال مدبولي: "حان الوقت لمضاعفة أرقام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بصورة كبيرة".
ووصل رئيس مجلس الوزراء زيارة إلى تونس اليوم في زيارة عمل رسميّة تستمر يومين يرافقه فيها وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين للمشاركة في أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.
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