https://arabic.sputniknews.com/20220512/رئيس-برازيلي-سابق-خطأ-من-أمريكا-وراء-العملية-الروسية-في-أوكرانيا-1062127914.html
رئيس برازيلي سابق: خطأ من أمريكا وراء العملية الروسية في أوكرانيا
رئيس برازيلي سابق: خطأ من أمريكا وراء العملية الروسية في أوكرانيا
أعلن لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل سابقا، أنه كانت هناك إمكانية لتفادي العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أراضي جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T06:31+0000
2022-05-12T06:31+0000
2022-05-12T06:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأوضح دا سيلفا الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية البرازيلية المقبلة، لمجلة "تايم" أن التصعيد في أوكرانيا كان يمكن تفاديه لو قالت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).ولم يتم ذلك بسبب تقدير أمريكي خاطئ للعلاقات الروسية الأوكرانية.وأشار دا سيلفا إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن أمكنه أن يؤثر في الأمور لكي تسير بالاتجاه الصائب لو ذهب إلى موسكو ليجري المحادثات مع الرئيس الروسي بوتين. ولكن بايدن لم يفعل ما يجب أن يفعله الزعيم الحقيقي.واضطرت روسيا في نهاية فبراير/شباط الماضي إلى بدء العملية العسكرية الخاصة في أراضي أوكرانيا لحماية الناس من هجمات تشنها قوات نظام الحكم في أوكرانيا منذ عام 2014. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية تحرير منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، من قوات نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس برازيلي سابق: خطأ من أمريكا وراء العملية الروسية في أوكرانيا
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أعلن لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل سابقا، أنه كانت هناك إمكانية لتفادي العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أراضي جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة.
وأوضح
دا سيلفا الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية البرازيلية المقبلة، لمجلة "تايم" أن التصعيد في أوكرانيا كان يمكن تفاديه لو قالت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ولم يتم ذلك بسبب تقدير أمريكي خاطئ للعلاقات الروسية الأوكرانية.
وأشار دا سيلفا إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن أمكنه أن يؤثر في الأمور لكي تسير بالاتجاه الصائب لو ذهب إلى موسكو ليجري المحادثات مع الرئيس الروسي بوتين. ولكن بايدن لم يفعل ما يجب أن يفعله الزعيم الحقيقي.
واضطرت روسيا في نهاية فبراير/شباط الماضي إلى بدء العملية العسكرية الخاصة في أراضي أوكرانيا لحماية الناس من هجمات تشنها قوات نظام الحكم في أوكرانيا منذ عام 2014. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية تحرير منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، من قوات نظام كييف.