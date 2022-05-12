https://arabic.sputniknews.com/20220512/رئيس-تحالف-الفتح-العراقي-نبذل-ما-استطعنا-من-أجل-إيجاد-حكومة-قادرة-على-تحمل-المسؤولية-1062137635.html
رئيس تحالف الفتح العراقي: نبذل ما استطعنا من أجل إيجاد حكومة قادرة على تحمل المسؤولية
رئيس تحالف الفتح العراقي: نبذل ما استطعنا من أجل إيجاد حكومة قادرة على تحمل المسؤولية
أكد رئيس تحالف الفتح العراقي، هادي العامري، أنهم يبذلون جهدهم من أجل أن يكون للعراق حكومة قادرة على تحمل المسؤولية، حسب تعبيره. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T10:10+0000
2022-05-12T10:10+0000
2022-05-12T10:10+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لموقع رووداو، وصف العامري الحالة السياسية بالعراق أنها تعاني من "انسداد"، لافتا إلى أنهم يعملون على إنهائه.تصريحات العامري جاءت عبر بيان أصدره مكتبه عقب استقباله السفير الإسباني لدى العراق بيدرو مارتينيث.وقال العامري: "ما زلنا نبذل كل الجهد لحل الأزمة السياسية وانهاء الانسداد، وإيجاد حكومة قادرة على تحمل المسؤولية، وتقديم الخدمات الى الشعب العراقي".وقال: "وجود أي قوات أجنبية بالعراق بعد تاريخ 31 كانون الأول من عام 2021 غير شرعي ولا يحق لها البقاء".وعن رؤيته للعلاقات العراقية الإسبانية قال رئيس تحالف الفتح: "العلاقات العراقية – الاسبانية قديمة، وما زلنا محتفظين بها ونحن حريصون على بناءها وتحسينها وفتح آفاق عمل جديدة بين بغداد ومدريد".
https://arabic.sputniknews.com/20211020/تحالف-الفتح-العراقي-يطالب-المحتجين-على-نتائج-الانتخابات-بالالتزام-بالسلمية-1050488715.html
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أخبار العراق اليوم
رئيس تحالف الفتح العراقي: نبذل ما استطعنا من أجل إيجاد حكومة قادرة على تحمل المسؤولية
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أكد رئيس تحالف الفتح العراقي، هادي العامري، أنهم يبذلون جهدهم من أجل أن يكون للعراق حكومة قادرة على تحمل المسؤولية، حسب تعبيره.
ووفقا لموقع رووداو
، وصف العامري الحالة السياسية بالعراق أنها تعاني من "انسداد"، لافتا إلى أنهم يعملون على إنهائه.
20 أكتوبر 2021, 13:19 GMT
تصريحات العامري
جاءت عبر بيان أصدره مكتبه عقب استقباله السفير الإسباني لدى العراق بيدرو مارتينيث.
وقال العامري: "ما زلنا نبذل كل الجهد لحل الأزمة السياسية وانهاء الانسداد، وإيجاد حكومة قادرة على تحمل المسؤولية، وتقديم الخدمات الى الشعب العراقي".
ورفض العامري في بيانه وجود قوات أجنبية بالعراق بعد نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي2021، مؤكدا أنه وجود غير شرعي.
وقال: "وجود أي قوات أجنبية بالعراق بعد تاريخ 31 كانون الأول من عام 2021 غير شرعي ولا يحق لها البقاء".
وعن رؤيته للعلاقات العراقية الإسبانية قال رئيس تحالف الفتح
: "العلاقات العراقية – الاسبانية قديمة، وما زلنا محتفظين بها ونحن حريصون على بناءها وتحسينها وفتح آفاق عمل جديدة بين بغداد ومدريد".