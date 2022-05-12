https://arabic.sputniknews.com/20220512/رجل-بأعصاب-فولاذية-كيف-يضعون-الزهور-على-النصب-التذكاري-للجنود-السوفييت-في-وارسو-في-الوقت-الحالي--1062145915.html
رجل بأعصاب فولاذية... كيف يضعون الزهور على النصب التذكاري للجنود السوفييت في وارسو في الوقت الحالي
رجل بأعصاب فولاذية... كيف يضعون الزهور على النصب التذكاري للجنود السوفييت في وارسو في الوقت الحالي
يبين الفيديو كيف يجري الآن وضع الزهور على النصب التذكاري للجنود السوفييت في وراسو. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T12:22+0000
2022-05-12T12:22+0000
2022-05-12T12:33+0000
وارسو
نادي الفيديو
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ويظهر في الفيديو شاب يحمل زهورا يسير إلى نصب تذكاري للجنود السوفيت في وارسو وحوله مجموعة من الناس يحاكون دور جثث الأوكرانيين ملفوفين بأكفان عليها علم أوكرانيا.
وارسو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وارسو, نادي الفيديو
رجل بأعصاب فولاذية... كيف يضعون الزهور على النصب التذكاري للجنود السوفييت في وارسو في الوقت الحالي
12:22 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 12:33 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
يبين الفيديو كيف يجري الآن وضع الزهور على النصب التذكاري للجنود السوفييت في وراسو.
ويظهر في الفيديو شاب يحمل زهورا يسير إلى نصب تذكاري للجنود السوفيت في وارسو وحوله مجموعة من الناس يحاكون دور جثث الأوكرانيين ملفوفين بأكفان عليها علم أوكرانيا.