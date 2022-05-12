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رسميا... مصر تطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا
رسميا... مصر تطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا
أعلن اتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الخميس، أنه أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يطلب فيه استضافة مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T18:23+0000
2022-05-12T18:23+0000
رياضة
نادي الأهلي
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وقال الاتحاد المصري في بيان إن القرار جاء بعد انسحاب دولة السنغال من المنافسة على استضافة النهائي.وأضاف أنه أرسل على مدار الأيام الماضية خطابات إلى "كاف"، معترضا فيها على إسناد نهائي البطولة إلى دولة المغرب، وهو الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.كما أشار إلى أن ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي.وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن، في وقت سابق، تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب على ملعب مركب محمد الخامس.ويقترب الأهلي والوداد المغربي من الصعود للنهائي، وهو الأمر الذي يراه الفريق المصري أمر مخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/الأهلي-يضع-قدما-في-نهائي-أبطال-أفريقيا-بفوز-عريض-على-وفاق-سطيف-فيديو-1061970375.html
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رياضة, نادي الأهلي

رسميا... مصر تطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

18:23 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / -
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أعلن اتحاد الكرة المصري، مساء اليوم الخميس، أنه أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يطلب فيه استضافة مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية 2021-2022.
وقال الاتحاد المصري في بيان إن القرار جاء بعد انسحاب دولة السنغال من المنافسة على استضافة النهائي.
وأضاف أنه أرسل على مدار الأيام الماضية خطابات إلى "كاف"، معترضا فيها على إسناد نهائي البطولة إلى دولة المغرب، وهو الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
كما أشار إلى أن ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي.
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وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن، في وقت سابق، تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب على ملعب مركب محمد الخامس.
ويقترب الأهلي والوداد المغربي من الصعود للنهائي، وهو الأمر الذي يراه الفريق المصري أمر مخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
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