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https://arabic.sputniknews.com/20220512/روسيا-تعتبر-أن-مستقبل-خيرسون-بيد-سكانها-1062149871.html
روسيا تعتبر أن مستقبل خيرسون "بيد سكانها"
روسيا تعتبر أن مستقبل خيرسون "بيد سكانها"
قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، إن روسيا "ستوافق على قرار سكان منطقة خيرسون بشأن الوضع المستقبلي لإقليمهم". 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T13:49+0000
2022-05-12T13:50+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضافت ماتفيينكو للصحفيين: "مثل هذا القرار (بشأن وضع منطقة خيرسون) لا يمكن اتخاذه إلا من قبل سكان منطقة خيرسون.وأردفت ماتفيينكو: من حقهم اتخاذ أي قرار حول ماهية السلطة، وهيكليتها، وكيف يرون مستقبلهم".واختتمت ماتفيينكو: "ستكون إرادتهم وقرارهم، سنتفق مع ما يؤولون إليه".وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية في منطقة خيرسون لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 12 أيار/مايو، إن المنطقة لن تحيد عن طريق الاندماج في روسيا، مستبعدا العودة تحت سيطرة أوكرانيا.وتابع ستريموسوف: "لقد حددت منطقة خيرسون مسارا للاندماج في روسيا الاتحادية ولن تحيد عن المسار المختار".وأضاف: "ليس لدينا طريقة أخرى، من الصعب تحديد المدة التي ستستغرقها الفترة الانتقالية، ولكن بحلول نهاية العام سنكون مستعدين ليس فقط على مستوى الرأي العام، ولكن أيضا التشريع، للانتقال السلس إلى وضع كيان تأسيسي لروسيا الاتحادية".
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روسيا, أخبار أوكرانيا

روسيا تعتبر أن مستقبل خيرسون "بيد سكانها"

13:49 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 13:50 GMT 12.05.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورقوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
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قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، إن روسيا "ستوافق على قرار سكان منطقة خيرسون بشأن الوضع المستقبلي لإقليمهم".
وأضافت ماتفيينكو للصحفيين: "مثل هذا القرار (بشأن وضع منطقة خيرسون) لا يمكن اتخاذه إلا من قبل سكان منطقة خيرسون.
وأردفت ماتفيينكو: من حقهم اتخاذ أي قرار حول ماهية السلطة، وهيكليتها، وكيف يرون مستقبلهم".
واختتمت ماتفيينكو: "ستكون إرادتهم وقرارهم، سنتفق مع ما يؤولون إليه".
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وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية في منطقة خيرسون لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 12 أيار/مايو، إن المنطقة لن تحيد عن طريق الاندماج في روسيا، مستبعدا العودة تحت سيطرة أوكرانيا.
وتابع ستريموسوف: "لقد حددت منطقة خيرسون مسارا للاندماج في روسيا الاتحادية ولن تحيد عن المسار المختار".
وأضاف: "ليس لدينا طريقة أخرى، من الصعب تحديد المدة التي ستستغرقها الفترة الانتقالية، ولكن بحلول نهاية العام سنكون مستعدين ليس فقط على مستوى الرأي العام، ولكن أيضا التشريع، للانتقال السلس إلى وضع كيان تأسيسي لروسيا الاتحادية".
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