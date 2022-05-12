https://arabic.sputniknews.com/20220512/روسيا-تعلن-عن-احتجاز-بحارة-روس-جدد-في-أوكرانيا-1062143460.html
روسيا تعلن عن احتجاز بحارة روس جدد في أوكرانيا
روسيا تعلن عن احتجاز بحارة روس جدد في أوكرانيا
قالت تاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، إنه تم تلقي معلومات عن احتجاز بحارة مدنيين جدد من روسيا في أوكرانيا. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T12:00+0000
2022-05-12T12:00+0000
2022-05-12T12:00+0000
العالم
روسيا
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وقالت موسكاكوفا للصحفيين: "اليوم تلقينا نداءين بشأن البحارة والأطقم المحتجزين. وفقا لبياناتي، هناك أكثر من 80 منهم اليوم".وأضافت: "يتواصل الحوار بشأن إطلاق سراح البحارة المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
روسيا تعلن عن احتجاز بحارة روس جدد في أوكرانيا
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قالت تاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، إنه تم تلقي معلومات عن احتجاز بحارة مدنيين جدد من روسيا في أوكرانيا.
وقالت موسكاكوفا للصحفيين: "اليوم تلقينا نداءين بشأن البحارة والأطقم المحتجزين. وفقا لبياناتي، هناك أكثر من 80 منهم اليوم".
وأضافت: "يتواصل الحوار بشأن إطلاق سراح البحارة المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.