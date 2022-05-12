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زيلينسكي يناقش التعاون في مجال الدفاع مع رئيس فنلندا
زيلينسكي يناقش التعاون في مجال الدفاع مع رئيس فنلندا
قال فلاديمير زيلينسكي إنه ناقش عبر الهاتف مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، والتعاون في مجال الدفاع، ورحب أيضًا باستعداد هلسنكي... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T10:27+0000
2022-05-12T10:27+0000
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
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أصدر الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين بيانًا مشتركًا في وقت سابق من اليوم الخميس قالا فيه إن على البلاد التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو دون تأخير.وكتب زيلينسكي على تويتر: "أجريت محادثة هاتفية مع رئيس فنلندا. ورحبت باستعداد فنلندا للتقدم لعضوية الناتو. ناقشنا أيضًا انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي والتعاون في مجال الدفاع".
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أخبار أوكرانيا, زيلينسكي

زيلينسكي يناقش التعاون في مجال الدفاع مع رئيس فنلندا

10:27 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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قال فلاديمير زيلينسكي إنه ناقش عبر الهاتف مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، والتعاون في مجال الدفاع، ورحب أيضًا باستعداد هلسنكي للتقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو.
أصدر الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين بيانًا مشتركًا في وقت سابق من اليوم الخميس قالا فيه إن على البلاد التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو دون تأخير.
وكتب زيلينسكي على تويتر: "أجريت محادثة هاتفية مع رئيس فنلندا. ورحبت باستعداد فنلندا للتقدم لعضوية الناتو. ناقشنا أيضًا انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي والتعاون في مجال الدفاع".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:28 GMT
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