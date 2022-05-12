https://arabic.sputniknews.com/20220512/زيلينسكي-يناقش-التعاون-في-مجال-الدفاع-مع-رئيس-فنلندا-1062138525.html
زيلينسكي يناقش التعاون في مجال الدفاع مع رئيس فنلندا
زيلينسكي يناقش التعاون في مجال الدفاع مع رئيس فنلندا
قال فلاديمير زيلينسكي إنه ناقش عبر الهاتف مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، والتعاون في مجال الدفاع، ورحب أيضًا باستعداد هلسنكي... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T10:27+0000
2022-05-12T10:27+0000
2022-05-12T10:27+0000
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
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أصدر الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين بيانًا مشتركًا في وقت سابق من اليوم الخميس قالا فيه إن على البلاد التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو دون تأخير.وكتب زيلينسكي على تويتر: "أجريت محادثة هاتفية مع رئيس فنلندا. ورحبت باستعداد فنلندا للتقدم لعضوية الناتو. ناقشنا أيضًا انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي والتعاون في مجال الدفاع".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
زيلينسكي يناقش التعاون في مجال الدفاع مع رئيس فنلندا
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قال فلاديمير زيلينسكي إنه ناقش عبر الهاتف مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، والتعاون في مجال الدفاع، ورحب أيضًا باستعداد هلسنكي للتقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو.
أصدر الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين بيانًا مشتركًا في وقت سابق من اليوم الخميس قالا فيه إن على البلاد التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو دون تأخير.
وكتب زيلينسكي على تويتر: "أجريت محادثة هاتفية مع رئيس فنلندا. ورحبت باستعداد فنلندا للتقدم لعضوية الناتو. ناقشنا أيضًا انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي والتعاون في مجال الدفاع".