https://arabic.sputniknews.com/20220512/سفير-موسكو-لدى-برلين-التخلي-عن-الغاز-الروسي-له-تأثير-كبير-على-المستهلك-الألماني-1062132730.html

سفير موسكو لدى برلين: التخلي عن الغاز الروسي له تأثير كبير على المستهلك الألماني

سفير موسكو لدى برلين: التخلي عن الغاز الروسي له تأثير كبير على المستهلك الألماني

قال السفير الروسي في ألمانيا سيرغي نيتشايف إن التخلي عن موارد الطاقة الروسية سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المستهلك الألماني العادي، وإن روسيا تواصل الامتثال... 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T08:28+0000

2022-05-12T08:28+0000

2022-05-12T08:28+0000

أخبار ألمانيا

اقتصاد

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وأضاف عبر قناة "روسيا 24": "تعتمد دورة الإنتاج الإضافية على الإمدادات الروسية من موارد الطاقة، والتي تقوم بها روسيا بانتظام. وهذا يعني أنه من الواضح تمامًا أن التوقف عن توفير موارد الطاقة من روسيا، سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة للغاية على الاقتصاد الألماني. وهذا يعني أنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المستهلك العادي. وإذا أدى ذلك إلى عواقب بالنسبة للمستهلك العادي، فإن هذا لا يسهم في السلام بين الجماهير على الإطلاق".في الوقت نفسه، شدد على أن روسيا لم توقف إمدادات الطاقة من جانب واحد.واختتم الدبلوماسي بالقول "نحن أنفسنا لم نتوقف عن تقديم أي شيء حتى الآن ولم نفرض أي عقوبات كبرى، وما زلنا نفي بالتزاماتنا. وهذا ما أكده كل من السياسيين والعاملين الاقتصاديين الألمان".

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