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https://arabic.sputniknews.com/20220512/سفير-موسكو-لدى-برلين-التخلي-عن-الغاز-الروسي-له-تأثير-كبير-على-المستهلك-الألماني-1062132730.html
سفير موسكو لدى برلين: التخلي عن الغاز الروسي له تأثير كبير على المستهلك الألماني
سفير موسكو لدى برلين: التخلي عن الغاز الروسي له تأثير كبير على المستهلك الألماني
قال السفير الروسي في ألمانيا سيرغي نيتشايف إن التخلي عن موارد الطاقة الروسية سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المستهلك الألماني العادي، وإن روسيا تواصل الامتثال... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T08:28+0000
2022-05-12T08:28+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
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وأضاف عبر قناة "روسيا 24": "تعتمد دورة الإنتاج الإضافية على الإمدادات الروسية من موارد الطاقة، والتي تقوم بها روسيا بانتظام. وهذا يعني أنه من الواضح تمامًا أن التوقف عن توفير موارد الطاقة من روسيا، سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة للغاية على الاقتصاد الألماني. وهذا يعني أنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المستهلك العادي. وإذا أدى ذلك إلى عواقب بالنسبة للمستهلك العادي، فإن هذا لا يسهم في السلام بين الجماهير على الإطلاق".في الوقت نفسه، شدد على أن روسيا لم توقف إمدادات الطاقة من جانب واحد.واختتم الدبلوماسي بالقول "نحن أنفسنا لم نتوقف عن تقديم أي شيء حتى الآن ولم نفرض أي عقوبات كبرى، وما زلنا نفي بالتزاماتنا. وهذا ما أكده كل من السياسيين والعاملين الاقتصاديين الألمان".
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أخبار ألمانيا, اقتصاد

سفير موسكو لدى برلين: التخلي عن الغاز الروسي له تأثير كبير على المستهلك الألماني

08:28 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قال السفير الروسي في ألمانيا سيرغي نيتشايف إن التخلي عن موارد الطاقة الروسية سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المستهلك الألماني العادي، وإن روسيا تواصل الامتثال لالتزاماتها.
وأضاف عبر قناة "روسيا 24": "تعتمد دورة الإنتاج الإضافية على الإمدادات الروسية من موارد الطاقة، والتي تقوم بها روسيا بانتظام. وهذا يعني أنه من الواضح تمامًا أن التوقف عن توفير موارد الطاقة من روسيا، سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة للغاية على الاقتصاد الألماني. وهذا يعني أنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المستهلك العادي. وإذا أدى ذلك إلى عواقب بالنسبة للمستهلك العادي، فإن هذا لا يسهم في السلام بين الجماهير على الإطلاق".
في الوقت نفسه، شدد على أن روسيا لم توقف إمدادات الطاقة من جانب واحد.
واختتم الدبلوماسي بالقول "نحن أنفسنا لم نتوقف عن تقديم أي شيء حتى الآن ولم نفرض أي عقوبات كبرى، وما زلنا نفي بالتزاماتنا. وهذا ما أكده كل من السياسيين والعاملين الاقتصاديين الألمان".
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