https://arabic.sputniknews.com/20220512/سلطات-خيرسون-لن-نحيد-عن-طريق-الاندماج-في-روسيا-1062125795.html
سلطات خيرسون: لن نحيد عن طريق الاندماج في روسيا
سلطات خيرسون: لن نحيد عن طريق الاندماج في روسيا
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية في منطقة خيرسون لـ"سبوتنيك" إن المنطقة لن تحيد عن طريق الاندماج في روسيا، مستبعدا العودة تحت... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T01:12+0000
2022-05-12T01:12+0000
2022-05-12T01:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف: "لقد حددت منطقة خيرسون مسارا للاندماج في الاتحاد الروسي ولن تحيد عن المسار المختار".وأضاف: "ليس لدينا طريقة أخرى، من الصعب تحديد المدة التي ستستغرقها الفترة الانتقالية، ولكن بحلول نهاية العام سنكون مستعدين ليس فقط على مستوى الرأي العام، ولكن أيضا التشريع، للانتقال السلس إلى وضع كيان تأسيسي للاتحاد الروسي".وقال:وخلال عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون بأكملها في جنوب البلاد. وتم تشكيل الإدارات المدنية والعسكرية في المنطقة، وبدأت القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية بالبث في المدينة، ويتم استعادة التواصل التجاري والإداري مع شبه جزيرة القرم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/سلطات-خيرسون-تناشد-بوتين-ضم-المدينة-إلى-روسيا--1062092016.html
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أخبار أوكرانيا
سلطات خيرسون: لن نحيد عن طريق الاندماج في روسيا
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قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية في منطقة خيرسون لـ"سبوتنيك" إن المنطقة لن تحيد عن طريق الاندماج في روسيا، مستبعدا العودة تحت سيطرة أوكرانيا.
سيمفيروبول - سبوتنيك
. وقال ستريموسوف: "لقد حددت منطقة خيرسون مسارا للاندماج في الاتحاد الروسي ولن تحيد عن المسار المختار".
وأضاف: "ليس لدينا طريقة أخرى، من الصعب تحديد المدة التي ستستغرقها الفترة الانتقالية، ولكن بحلول نهاية العام سنكون مستعدين ليس فقط على مستوى الرأي العام، ولكن أيضا التشريع، للانتقال السلس إلى وضع كيان تأسيسي للاتحاد الروسي".
"لن تكون منطقة خيرسون مرة أخرى مستعمرة للشركاء الغربيين الذين جلبوا أوكرانيا إلى تدهور كامل".
وخلال عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون
بأكملها في جنوب البلاد.
وتم تشكيل الإدارات المدنية والعسكرية في المنطقة، وبدأت القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية بالبث في المدينة، ويتم استعادة التواصل التجاري والإداري مع شبه جزيرة القرم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.