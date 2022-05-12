https://arabic.sputniknews.com/20220512/سماء-الصين-تتحول-فجأة-إلى-اللون-الأحمر-فيديو-1062137546.html
سماء الصين تتحول فجأة إلى اللون الأحمر... فيديو
سماء الصين تتحول فجأة إلى اللون الأحمر... فيديو
التقط العديد من مستخدمي الإنترنت في مدينة تشوشان بمقاطعة تشجيانغ الصينية لقطات تظهر تحول السماء إلى اللون الأحمر بشكل مفاجئ. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T10:09+0000
2022-05-12T10:09+0000
2022-05-12T10:09+0000
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وتظهر السماء في المقاطع المختلفة ذات لون أحمر ساطع، ما جعل البعض يظن أن هناك حريقا ضخما يقف وراء هذا اللون غير المعهود الذي اصطبغت به السماء، إلا أن إدارة الإطفاء سرعات ما نفت وجود أي حريق خلال فترة احمرار السماء.من جانبها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن اكتساء السماء بهذا اللون الناري يرجع إلى ظاهرة فلكية نادرة الحدوث، وأوضحت الهيئة أن هذا اللون الأحمر ناتج عن انكسار وتشتت الضوء وهو نادرا ما يحدث عندما تكون الظروف المناخية جيدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سماء الصين تتحول فجأة إلى اللون الأحمر... فيديو
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التقط العديد من مستخدمي الإنترنت في مدينة تشوشان بمقاطعة تشجيانغ الصينية لقطات تظهر تحول السماء إلى اللون الأحمر بشكل مفاجئ.
وتظهر السماء في المقاطع المختلفة ذات لون أحمر ساطع، ما جعل البعض يظن أن هناك حريقا ضخما يقف وراء هذا اللون غير المعهود الذي اصطبغت به السماء، إلا أن إدارة الإطفاء سرعات ما نفت وجود أي حريق خلال فترة احمرار السماء.
من جانبها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن اكتساء السماء بهذا اللون الناري يرجع إلى ظاهرة فلكية نادرة الحدوث، وأوضحت الهيئة أن هذا اللون الأحمر ناتج عن انكسار وتشتت الضوء وهو نادرا ما يحدث عندما تكون الظروف المناخية جيدة.