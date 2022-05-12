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https://arabic.sputniknews.com/20220512/سماء-الصين-تتحول-فجأة-إلى-اللون-الأحمر-فيديو-1062137546.html
سماء الصين تتحول فجأة إلى اللون الأحمر... فيديو
سماء الصين تتحول فجأة إلى اللون الأحمر... فيديو
التقط العديد من مستخدمي الإنترنت في مدينة تشوشان بمقاطعة تشجيانغ الصينية لقطات تظهر تحول السماء إلى اللون الأحمر بشكل مفاجئ. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
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وتظهر السماء في المقاطع المختلفة ذات لون أحمر ساطع، ما جعل البعض يظن أن هناك حريقا ضخما يقف وراء هذا اللون غير المعهود الذي اصطبغت به السماء، إلا أن إدارة الإطفاء سرعات ما نفت وجود أي حريق خلال فترة احمرار السماء.من جانبها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن اكتساء السماء بهذا اللون الناري يرجع إلى ظاهرة فلكية نادرة الحدوث، وأوضحت الهيئة أن هذا اللون الأحمر ناتج عن انكسار وتشتت الضوء وهو نادرا ما يحدث عندما تكون الظروف المناخية جيدة.
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سماء الصين تتحول فجأة إلى اللون الأحمر... فيديو

10:09 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / Getty Images / Philip Pachecoسماء مدينة سان فرانسيسكو برتقالية اللون بسبب حرائق الغابات الهائلة في ولاية كاليفورنيا، 9 سبتمبر 2020
سماء مدينة سان فرانسيسكو برتقالية اللون بسبب حرائق الغابات الهائلة في ولاية كاليفورنيا، 9 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / Getty Images / Philip Pacheco
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التقط العديد من مستخدمي الإنترنت في مدينة تشوشان بمقاطعة تشجيانغ الصينية لقطات تظهر تحول السماء إلى اللون الأحمر بشكل مفاجئ.
وتظهر السماء في المقاطع المختلفة ذات لون أحمر ساطع، ما جعل البعض يظن أن هناك حريقا ضخما يقف وراء هذا اللون غير المعهود الذي اصطبغت به السماء، إلا أن إدارة الإطفاء سرعات ما نفت وجود أي حريق خلال فترة احمرار السماء.
من جانبها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن اكتساء السماء بهذا اللون الناري يرجع إلى ظاهرة فلكية نادرة الحدوث، وأوضحت الهيئة أن هذا اللون الأحمر ناتج عن انكسار وتشتت الضوء وهو نادرا ما يحدث عندما تكون الظروف المناخية جيدة.
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