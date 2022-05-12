https://arabic.sputniknews.com/20220512/صحيفة-أمريكية-تحدد-الأمل-الأخير-للاقتصاد-الأوروبي-1062129842.html
صحيفة أمريكية تحدد الأمل الأخير للاقتصاد الأوروبي
صحيفة أمريكية تحدد الأمل الأخير للاقتصاد الأوروبي
أشار تقرير إعلامي إلى أنه وبسبب العقوبات المفروضة على روسيا ستكون أسعار الطاقة مرتفعة للغاية مع استمرار التضخم في الارتفاع. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T07:22+0000
2022-05-12T07:22+0000
2022-05-12T07:22+0000
اقتصاد
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وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أنه سيتعين على أوروبا أن تأمل ألا يمنع أي شيء الأوروبيين من الذهاب لقضاء إجازة هذا العام.وأشارت الصحيفة إلى أن المنطقة تعاني أيضا من حقيقة أن روسيا توقفت عن شراء المنتجات الأوروبية، وأن الولايات المتحدة تعيد توزيع الإنفاق لصالح الدول التي تنتج موارد الطاقة.وأضافت الصحيفة إلى أن القوة الشرائية للأوروبيين تنخفض بشكل حاد بسبب الارتفاع السريع والحاد للأسعار وحقيقة أن رواتب الموظفين تظل عند نفس المستوى، بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة بنحو 40 في المائة.وخلص المقال إلى أن الناس سيرفضون عمليات الشراء طويلة الأمد لكنهم على الأرجح سيرغبون بالذهاب إلى الشاطئ.هذا وكانت المنتجعات الإيطالية في السابق قد واجهت مشاكل مادية، بسبب نقص السياح الروس.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
صحيفة أمريكية تحدد الأمل الأخير للاقتصاد الأوروبي
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أشار تقرير إعلامي إلى أنه وبسبب العقوبات المفروضة على روسيا ستكون أسعار الطاقة مرتفعة للغاية مع استمرار التضخم في الارتفاع.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أنه سيتعين على أوروبا
أن تأمل ألا يمنع أي شيء الأوروبيين من الذهاب لقضاء إجازة هذا العام.
وجاء في المقال: "لديهم أمل في أن لا يمنع الوباء الناس من قضاء إجازتهم لهذا العام، ما قد يحفز اقتصادات جنوب أوروبا".
وأشارت الصحيفة إلى أن المنطقة تعاني أيضا من حقيقة أن روسيا توقفت عن شراء المنتجات الأوروبية، وأن الولايات المتحدة تعيد توزيع الإنفاق لصالح الدول التي تنتج موارد الطاقة.
وأضافت الصحيفة إلى أن القوة الشرائية للأوروبيين تنخفض بشكل حاد بسبب الارتفاع السريع والحاد للأسعار وحقيقة أن رواتب الموظفين تظل عند نفس المستوى، بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة بنحو 40 في المائة.
وخلص المقال إلى أن الناس سيرفضون عمليات الشراء طويلة الأمد لكنهم على الأرجح سيرغبون بالذهاب إلى الشاطئ.
هذا وكانت المنتجعات الإيطالية في السابق قد واجهت مشاكل مادية، بسبب نقص السياح الروس.