https://arabic.sputniknews.com/20220512/عضو-لجنة-الصداقة-الموريتانية-السورية-مؤتمر-برلماني-لدفع-الحصار-عن-دمشق-وإعادتها-للحضن-العربي-1062161903.html

عضو لجنة الصداقة الموريتانية السورية: مؤتمر برلماني لدفع الحصار عن دمشق وإعادتها للحضن العربي

عضو لجنة الصداقة الموريتانية السورية: مؤتمر برلماني لدفع الحصار عن دمشق وإعادتها للحضن العربي

قال الدكتور أباب ولد بنيوك، عضو مجلس النواب الموريتاني، وعضو لجنة الصداقة البرلمانية الموريتانية مع سوريا، إن "زيارة اللجنة إلى دمشق تأتي في إطار دعم العلاقات... 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T18:39+0000

2022-05-12T18:39+0000

2022-05-12T18:39+0000

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الزيارة تحاول "استغلال العمل الدبلوماسي البرلماني بين موريتانيا وسوريا في تخفيف معاناة الشعب السوري"، ولفت الأنظار إلى ما تعانيه سوريا من "حصار واستنزاف لثرواتها ومقوماتها من طرف القوى المعادية".وكشف عضو مجلس النواب الموريتاني أن اللجنة عقدت جلسة اليوم مع اللجنة البرلمانية السورية، وتطرقت إلى ضرورة العمل من أجل تنظيم مؤتمر برلماني عربي يدفع لرفع الحصار عن سوريا، وعودة دمشق إلى الحضن العربي ولمقعدها في الجامعة العربية، وكذلك ضرورة العمل على دفع رجال الأعمال العرب للاستثمار في سوريا.وأكد أنه من المقرر أن تعقد "لجنة الصداقة البرلمانية الموريتانية السورية" لقاءات عدة، ومزيد من جلسات النقاش والتشاور حول أهم القضايا المشتركة بين الدولتين.وكان رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الموريتانية مع سوريا الداه صهيب، أكد استمرار دعم بلاده لسوريا وشعبها في مواجهة "الحرب الإرهابية ضدها"، وفي الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وتحرير ما تبقى من أراض محتلة وعودتها إلى كنف الدولة السورية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وقال صهيب في بيان له، إن "موريتانيا ستبقى وفية للدم والقربى والتاريخ ولن تتخلى تحت أي ظرف عن دعم الشعب والدولة السورية في حماية وحدتها وسيادتها على كامل أراضيها، بما فيها الجولان المحتل".وبيّن أن موريتانيا حريصة على الدوام على الوقوف إلى جانب سوريا ودعمها، مشيراً إلى أن إنشاء اللجنة البرلمانية الموريتانية لتعزيز العلاقات مع سورية جاء انطلاقاً من واجب التعاضد والأخوة بين البلدين الشقيقين.

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