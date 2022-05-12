عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220512/عمل-ليس-للضعفاء-اليوم-العالمي-للتمريض--1062141021.html
عمل ليس للضعفاء... اليوم العالمي للتمريض
عمل ليس للضعفاء... اليوم العالمي للتمريض
يحتفل العالم في هذا اليوم من كل عام، باليوم العالمي للتمريض. شاهد صور الأبطال الحقيقيين في معرض ألبوم "سبوتنيك"، والتي تشكل أكبر فئة من العاملين في مجال... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:39+0000
2022-05-12T14:39+0000
صور
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1062141026_0:314:3080:2047_1920x0_80_0_0_cbff550655d3d08afd7c6499e951eb42.jpg
يتم الاحتفال بالعيد المهني للممرضات، في عيد ميلاد إحدى النساء الإنجليزيات المشهورات فلورنس نايتنغايل، التي نظمت خلال حرب القرم أول خدمة في العالم لأخوات الرحمة.على الرغم من أن العيد في الواقع مضى عليه أكثر من مائة وخمسين عامًا، إلا أنه فقط في يناير/ كانون الثاني 1974، تم اتخاذ قرار رسمي للاحتفال بهذا اليوم في 12 مايو/ أيار من كل عام.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1062141026_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_843ef91ac5af0e3ad0357c9ec7d73b0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة

عمل ليس للضعفاء... اليوم العالمي للتمريض

14:39 GMT 12.05.2022
تابعنا عبرTelegram
يحتفل العالم في هذا اليوم من كل عام، باليوم العالمي للتمريض. شاهد صور الأبطال الحقيقيين في معرض ألبوم "سبوتنيك"، والتي تشكل أكبر فئة من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
يتم الاحتفال بالعيد المهني للممرضات، في عيد ميلاد إحدى النساء الإنجليزيات المشهورات فلورنس نايتنغايل، التي نظمت خلال حرب القرم أول خدمة في العالم لأخوات الرحمة.
على الرغم من أن العيد في الواقع مضى عليه أكثر من مائة وخمسين عامًا، إلا أنه فقط في يناير/ كانون الثاني 1974، تم اتخاذ قرار رسمي للاحتفال بهذا اليوم في 12 مايو/ أيار من كل عام.
© AFP 2022 / Alfredo Estrella / AE

ممرضة في أحد المستشفيات المكسيكة المختصة بعلاج المصابين بكوفيد 19، بجامعة المكسيك للضمان الاجتماعي

ممرضة في أحد المستشفيات المكسيكة المختصة بعلاج المصابين بكوفيد 19، بجامعة المكسيك للضمان الاجتماعي - سبوتنيك عربي
1/11
© AFP 2022 / Alfredo Estrella / AE

ممرضة في أحد المستشفيات المكسيكة المختصة بعلاج المصابين بكوفيد 19، بجامعة المكسيك للضمان الاجتماعي

© AFP 2022 / Thomas Coex

امرأة مشاركة في احتجاجات في باريس مطالبة برفع رواتب الممرضات في البلاد

امرأة مشاركة في احتجاجات في باريس مطالبة برفع رواتب الممرضات في البلاد - سبوتنيك عربي
2/11
© AFP 2022 / Thomas Coex

امرأة مشاركة في احتجاجات في باريس مطالبة برفع رواتب الممرضات في البلاد

© AFP 2022 / Win McNamee/Getty Images

أعضاء الاتحاد الوطني للممرضات يقرأن أسماء الممرضات اللواتي لقين مصرعهّن خلال وباء كورونا، واشنطن/الولايات المتحدة

أعضاء الاتحاد الوطني للممرضات يقرأن أسماء الممرضات اللواتي لقين مصرعهّن خلال وباء كورونا، واشنطن/الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي
3/11
© AFP 2022 / Win McNamee/Getty Images

أعضاء الاتحاد الوطني للممرضات يقرأن أسماء الممرضات اللواتي لقين مصرعهّن خلال وباء كورونا، واشنطن/الولايات المتحدة

© AFP 2022 / Michal Cizek

علاج المصاب بفيروس كورونا في وحدة العناية المركزة في العاصمة التشيكية براغ

علاج المصاب بفيروس كورونا في وحدة العناية المركزة في العاصمة التشيكية براغ - سبوتنيك عربي
4/11
© AFP 2022 / Michal Cizek

علاج المصاب بفيروس كورونا في وحدة العناية المركزة في العاصمة التشيكية براغ

© AFP 2022 / Yuki Iwamura

مانامي إيتو - عازفة كمان، ممرضة مؤهلة ولاعبة بارالمبية يابانية

مانامي إيتو - عازفة كمان، ممرضة مؤهلة ولاعبة بارالمبية يابانية - سبوتنيك عربي
5/11
© AFP 2022 / Yuki Iwamura

مانامي إيتو - عازفة كمان، ممرضة مؤهلة ولاعبة بارالمبية يابانية

© AFP 2022 / Javier Torres

نساء تسير على خلفية لوحة جدارية لممرضة في سانتياغو، تشيلي

نساء تسير على خلفية لوحة جدارية لممرضة في سانتياغو، تشيلي - سبوتنيك عربي
6/11
© AFP 2022 / Javier Torres

نساء تسير على خلفية لوحة جدارية لممرضة في سانتياغو، تشيلي

© AFP 2022 / Christophe Simon

طبيبة تخدير تشارك في وقفة احتجاجية مطالبة برفع رواتب الأطباء في مارسيليا

طبيبة تخدير تشارك في وقفة احتجاجية مطالبة برفع رواتب الأطباء في مارسيليا - سبوتنيك عربي
7/11
© AFP 2022 / Christophe Simon

طبيبة تخدير تشارك في وقفة احتجاجية مطالبة برفع رواتب الأطباء في مارسيليا

© AFP 2022 / Manjunath Kiran

طواقم طبية مختصة بالتلقيح ضد فيروس كورونا في وضعية الألهة دورجا

طواقم طبية مختصة بالتلقيح ضد فيروس كورونا في وضعية الألهة دورجا - سبوتنيك عربي
8/11
© AFP 2022 / Manjunath Kiran

طواقم طبية مختصة بالتلقيح ضد فيروس كورونا في وضعية الألهة دورجا

© AP Photo / Daniel Cole

الممرضة ماري لوري ساتا تأخذ استراحة خلال مناوبتها ليلة رأس السنة الجديدة في وحدة العناية المركزة لمرضى كوفيد-19 في مرسيليا، فرنسا

الممرضة ماري لوري ساتا تأخذ استراحة خلال مناوبتها ليلة رأس السنة الجديدة في وحدة العناية المركزة لمرضى كوفيد-19 في مرسيليا، فرنسا - سبوتنيك عربي
9/11
© AP Photo / Daniel Cole

الممرضة ماري لوري ساتا تأخذ استراحة خلال مناوبتها ليلة رأس السنة الجديدة في وحدة العناية المركزة لمرضى كوفيد-19 في مرسيليا، فرنسا

© AFP 2022 / Mahmud Hams

ممرضة تحمل طفلاً انتشل حياً من تحت الأنقاض في غارة جوية في غزة، طاع غزة، فلسطين

ممرضة تحمل طفلاً انتشل حياً من تحت الأنقاض في غارة جوية في غزة، طاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي
10/11
© AFP 2022 / Mahmud Hams

ممرضة تحمل طفلاً انتشل حياً من تحت الأنقاض في غارة جوية في غزة، طاع غزة، فلسطين

© AFP 2022 / Chip Somodevilla / Getty Images

أعضاء جوقة نورثويل للتمريض الصحي خلال عرض افتتاحي للاجتماع السنوي لجمعية المستشفيات الأمريكية في واشنطن العاصمة لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا

أعضاء جوقة نورثويل للتمريض الصحي خلال عرض افتتاحي للاجتماع السنوي لجمعية المستشفيات الأمريكية في واشنطن العاصمة لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا - سبوتنيك عربي
11/11
© AFP 2022 / Chip Somodevilla / Getty Images

أعضاء جوقة نورثويل للتمريض الصحي خلال عرض افتتاحي للاجتماع السنوي لجمعية المستشفيات الأمريكية في واشنطن العاصمة لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала