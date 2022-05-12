https://arabic.sputniknews.com/20220512/عمل-ليس-للضعفاء-اليوم-العالمي-للتمريض--1062141021.html

عمل ليس للضعفاء... اليوم العالمي للتمريض

عمل ليس للضعفاء... اليوم العالمي للتمريض

يحتفل العالم في هذا اليوم من كل عام، باليوم العالمي للتمريض. شاهد صور الأبطال الحقيقيين في معرض ألبوم "سبوتنيك"، والتي تشكل أكبر فئة من العاملين في مجال... 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T14:39+0000

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يتم الاحتفال بالعيد المهني للممرضات، في عيد ميلاد إحدى النساء الإنجليزيات المشهورات فلورنس نايتنغايل، التي نظمت خلال حرب القرم أول خدمة في العالم لأخوات الرحمة.على الرغم من أن العيد في الواقع مضى عليه أكثر من مائة وخمسين عامًا، إلا أنه فقط في يناير/ كانون الثاني 1974، تم اتخاذ قرار رسمي للاحتفال بهذا اليوم في 12 مايو/ أيار من كل عام.

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