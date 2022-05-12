https://arabic.sputniknews.com/20220512/عمل-ليس-للضعفاء-اليوم-العالمي-للتمريض--1062141021.html
عمل ليس للضعفاء... اليوم العالمي للتمريض
عمل ليس للضعفاء... اليوم العالمي للتمريض
يحتفل العالم في هذا اليوم من كل عام، باليوم العالمي للتمريض. شاهد صور الأبطال الحقيقيين في معرض ألبوم "سبوتنيك"، والتي تشكل أكبر فئة من العاملين في مجال... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:39+0000
2022-05-12T14:39+0000
2022-05-12T14:39+0000
صور
وسائط متعددة
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يتم الاحتفال بالعيد المهني للممرضات، في عيد ميلاد إحدى النساء الإنجليزيات المشهورات فلورنس نايتنغايل، التي نظمت خلال حرب القرم أول خدمة في العالم لأخوات الرحمة.على الرغم من أن العيد في الواقع مضى عليه أكثر من مائة وخمسين عامًا، إلا أنه فقط في يناير/ كانون الثاني 1974، تم اتخاذ قرار رسمي للاحتفال بهذا اليوم في 12 مايو/ أيار من كل عام.
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سبوتنيك عربي
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фото, صور, وسائط متعددة
عمل ليس للضعفاء... اليوم العالمي للتمريض تابعنا عبر
يحتفل العالم في هذا اليوم من كل عام، باليوم العالمي للتمريض. شاهد صور الأبطال الحقيقيين في معرض ألبوم "سبوتنيك"، والتي تشكل أكبر فئة من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
يتم الاحتفال بالعيد المهني للممرضات، في عيد ميلاد إحدى النساء الإنجليزيات المشهورات فلورنس نايتنغايل، التي نظمت خلال حرب القرم أول خدمة في العالم لأخوات الرحمة.
على الرغم من أن العيد في الواقع مضى عليه أكثر من مائة وخمسين عامًا، إلا أنه فقط في يناير/ كانون الثاني 1974، تم اتخاذ قرار رسمي للاحتفال بهذا اليوم في 12 مايو/ أيار من كل عام.
© AFP 2022 / Alfredo Estrella / AE
ممرضة في أحد المستشفيات المكسيكة المختصة بعلاج المصابين بكوفيد 19، بجامعة المكسيك للضمان الاجتماعي
ممرضة في أحد المستشفيات المكسيكة المختصة بعلاج المصابين بكوفيد 19، بجامعة المكسيك للضمان الاجتماعي
© AFP 2022 / Thomas Coex
امرأة مشاركة في احتجاجات في باريس مطالبة برفع رواتب الممرضات في البلاد
امرأة مشاركة في احتجاجات في باريس مطالبة برفع رواتب الممرضات في البلاد
© AFP 2022 / Win McNamee/Getty Images
أعضاء الاتحاد الوطني للممرضات يقرأن أسماء الممرضات اللواتي لقين مصرعهّن خلال وباء كورونا، واشنطن/الولايات المتحدة
أعضاء الاتحاد الوطني للممرضات يقرأن أسماء الممرضات اللواتي لقين مصرعهّن خلال وباء كورونا، واشنطن/الولايات المتحدة
© AFP 2022 / Michal Cizek
علاج المصاب بفيروس كورونا في وحدة العناية المركزة في العاصمة التشيكية براغ
علاج المصاب بفيروس كورونا في وحدة العناية المركزة في العاصمة التشيكية براغ
© AFP 2022 / Yuki Iwamura
مانامي إيتو - عازفة كمان، ممرضة مؤهلة ولاعبة بارالمبية يابانية
مانامي إيتو - عازفة كمان، ممرضة مؤهلة ولاعبة بارالمبية يابانية
© AFP 2022 / Javier Torres
نساء تسير على خلفية لوحة جدارية لممرضة في سانتياغو، تشيلي
نساء تسير على خلفية لوحة جدارية لممرضة في سانتياغو، تشيلي
© AFP 2022 / Christophe Simon
طبيبة تخدير تشارك في وقفة احتجاجية مطالبة برفع رواتب الأطباء في مارسيليا
طبيبة تخدير تشارك في وقفة احتجاجية مطالبة برفع رواتب الأطباء في مارسيليا
© AFP 2022 / Manjunath Kiran
طواقم طبية مختصة بالتلقيح ضد فيروس كورونا في وضعية الألهة دورجا
طواقم طبية مختصة بالتلقيح ضد فيروس كورونا في وضعية الألهة دورجا
© AP Photo / Daniel Cole
الممرضة ماري لوري ساتا تأخذ استراحة خلال مناوبتها ليلة رأس السنة الجديدة في وحدة العناية المركزة لمرضى كوفيد-19 في مرسيليا، فرنسا
الممرضة ماري لوري ساتا تأخذ استراحة خلال مناوبتها ليلة رأس السنة الجديدة في وحدة العناية المركزة لمرضى كوفيد-19 في مرسيليا، فرنسا
© AFP 2022 / Mahmud Hams
ممرضة تحمل طفلاً انتشل حياً من تحت الأنقاض في غارة جوية في غزة، طاع غزة، فلسطين
ممرضة تحمل طفلاً انتشل حياً من تحت الأنقاض في غارة جوية في غزة، طاع غزة، فلسطين
© AFP 2022 / Chip Somodevilla / Getty Images
أعضاء جوقة نورثويل للتمريض الصحي خلال عرض افتتاحي للاجتماع السنوي لجمعية المستشفيات الأمريكية في واشنطن العاصمة لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا
أعضاء جوقة نورثويل للتمريض الصحي خلال عرض افتتاحي للاجتماع السنوي لجمعية المستشفيات الأمريكية في واشنطن العاصمة لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا