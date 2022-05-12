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https://arabic.sputniknews.com/20220512/غوغل-تطلق-ساعتها-الذكية-بيكسل-ووتش-قبل-طرحها-في-الأسواق-1062163435.html
غوغل تطلق ساعتها الذكية "بيكسل ووتش" قبل طرحها في الأسواق
غوغل تطلق ساعتها الذكية "بيكسل ووتش" قبل طرحها في الأسواق
أعلنت شركة "غوغل" إطلاق ساعتها الذكية "بيكسل ووتش"، التي من المقرر أن تطرح في الأسواق خلال فصل الخريف. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T20:10+0000
2022-05-12T20:10+0000
شركة غوغل
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ووفقا لموقع قناة "فرانس 24"، فإن هذه الساعة ستكون قادرة على التزامن مع أجهزة أخرى تعمل ببرنامج التشغيل أندرويد، أو أن تتمتع باتصالها الخاص بالإنترنت.وتضيف شركة غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت" الساعة الجديدة إلى مجموعة منتجاتها "بيكسل" التي تشمل هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر محمولة وسماعات رأس.وأوضح المسؤول عن الأجهزة والخدمات في الشركة ريتش أوسترلو خلال عرض أن أجهزة "بيكسل" بإمكانها الاتصال فيما بينها بسهولة بفضل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشرائح الكمبيوتر.وتتميز الساعة بأنها مزودة بتطبيقات مرتبطة بالصحة من الساعات الذكية التابعة لـ"فيت بيت"، وهي علامة تجارية متخصصة في إنتاج المنتجات الذكية المتعلقة باللياقة البدنية.وفي عام 2019، أعلنت غوغل استحواذها على هذه العلامة مقابل 2.1 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى منافسة الساعة الذكية التابعة لشركة "آبل"، في عملية تم إنجازها عام 2021.كانت غوغل أدخلت تطويرا على برنامج تشغيل مخصص لساعات ذكية من علامات تجارية أخرى، لكنها هذه المرة صممت ساعتها الخاصة وصنعتها.وتم عرض "بيكسل ووتش" في المؤتمر السنوي للمطورين الذي نظمته "غوغل" في كاليفورنيا.
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شركة غوغل

غوغل تطلق ساعتها الذكية "بيكسل ووتش" قبل طرحها في الأسواق

20:10 GMT 12.05.2022
© Photo / Pixabay / FirmBeeعملية البحث في غوغل
عملية البحث في غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Photo / Pixabay / FirmBee
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أعلنت شركة "غوغل" إطلاق ساعتها الذكية "بيكسل ووتش"، التي من المقرر أن تطرح في الأسواق خلال فصل الخريف.
ووفقا لموقع قناة "فرانس 24"، فإن هذه الساعة ستكون قادرة على التزامن مع أجهزة أخرى تعمل ببرنامج التشغيل أندرويد، أو أن تتمتع باتصالها الخاص بالإنترنت.
غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
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وتضيف شركة غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت" الساعة الجديدة إلى مجموعة منتجاتها "بيكسل" التي تشمل هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر محمولة وسماعات رأس.
وأوضح المسؤول عن الأجهزة والخدمات في الشركة ريتش أوسترلو خلال عرض أن أجهزة "بيكسل" بإمكانها الاتصال فيما بينها بسهولة بفضل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشرائح الكمبيوتر.
وتتميز الساعة بأنها مزودة بتطبيقات مرتبطة بالصحة من الساعات الذكية التابعة لـ"فيت بيت"، وهي علامة تجارية متخصصة في إنتاج المنتجات الذكية المتعلقة باللياقة البدنية.
وفي عام 2019، أعلنت غوغل استحواذها على هذه العلامة مقابل 2.1 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى منافسة الساعة الذكية التابعة لشركة "آبل"، في عملية تم إنجازها عام 2021.
كانت غوغل أدخلت تطويرا على برنامج تشغيل مخصص لساعات ذكية من علامات تجارية أخرى، لكنها هذه المرة صممت ساعتها الخاصة وصنعتها.
وتم عرض "بيكسل ووتش" في المؤتمر السنوي للمطورين الذي نظمته "غوغل" في كاليفورنيا.
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