https://arabic.sputniknews.com/20220512/فرنسا-تحل-لغز-جريمة-قتل-في-جبال-الألب-عمرها-36-عاما-1062161132.html
فرنسا تحل لغز جريمة قتل في جبال الألب عمرها 36 عاما
فرنسا تحل لغز جريمة قتل في جبال الألب عمرها 36 عاما
قال ممثلو الادعاء الفرنسيون، اليوم الخميس، إنهم حلوا لغز قضية عمرها 36 عاما بعد اتهام رجل بقتل شابة اختفت في بلدة صغيرة في جبال الألب في الثمانينيات. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T18:00+0000
2022-05-12T18:00+0000
2022-05-12T18:00+0000
العالم
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اختفت ماري تيريز بونفانتي، البالغة من العمر 25 عاما – آنذاك – وهي أم لطفلين، أثناء توزيع الصحف في بونتشارا، شمال شرق غرونوبل، ولم يتم العثور على جثتها مطلقا.وقال المدعي المحلي إريك فيلانت إن رجلا اتهم بقتلها و"اعترف بقتلها" أثناء الاحتجاز. اعتُبر الرجل مشتبها به وقت الاختفاء بسبب شخصيته العنيفة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".ويعتقد المدعون أن القتل كان بسبب "نزاع" وليس بدوافع جنسية. أعيد فتح القضية في عام 2020، بفضل حملة من عائلة بونفانتي وزوجها.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/اغتيال-المدعي-العام-لمكافحة-المخدرات-في-باراغواي-خلال-قضائه-شهر-العسل-1062079556.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
فرنسا تحل لغز جريمة قتل في جبال الألب عمرها 36 عاما
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قال ممثلو الادعاء الفرنسيون، اليوم الخميس، إنهم حلوا لغز قضية عمرها 36 عاما بعد اتهام رجل بقتل شابة اختفت في بلدة صغيرة في جبال الألب في الثمانينيات.
اختفت ماري تيريز بونفانتي، البالغة من العمر 25 عاما – آنذاك – وهي أم لطفلين، أثناء توزيع الصحف في بونتشارا، شمال شرق غرونوبل، ولم يتم العثور على جثتها مطلقا.
وقال المدعي المحلي إريك فيلانت إن رجلا اتهم بقتلها و"اعترف بقتلها" أثناء الاحتجاز. اعتُبر الرجل مشتبها به وقت الاختفاء بسبب شخصيته العنيفة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
ويعتقد المدعون أن القتل
كان بسبب "نزاع" وليس بدوافع جنسية. أعيد فتح القضية في عام 2020، بفضل حملة من عائلة بونفانتي وزوجها.